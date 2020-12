$!Asesores de Biden: Tardaremos 'meses' en restablecer el asilo en la frontera

La capacidad de procesamiento en la frontera no es como una luz que se puede encender y apagar. Los migrantes y los solicitantes de asilo no deberían creer en absoluto a las personas en la región que están vendiendo la idea de que la frontera estará repentinamente abierta por completo para procesar a todos el primer día. No será así. Estamos heredando una infraestructura profundamente dañada, que no funciona, y se tiene que, en gran parte, restaurar y ampliar la capacidad de procesamiento, especialmente a la luz de la pandemia actual.