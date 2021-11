$!Autoritarimo resurge en Centroamérica con saña a las defensoras de DD.HH.

Una situación “muy difícil”

Pregunta: ¿Cuál es la situación de la lucha por los derechos humanos en Centroamérica?

Respuesta: En la región estamos viviendo un resurgimiento de los autoritarismos y eso implica un cierre del espacio para la defensa de los derechos humanos. Esa restricción afecta fundamentalmente a las personas defensoras de los derechos humanos y a las mujeres defensoras en particular. No es un buen momento para la defensa de los derechos humanos. Son momento de regresión.

P: ¿Cómo es la situación de los defensoras de los DD.HH.?

R: Vivimos una situación muy difícil en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muchas defensoras en Nicaragua están arbitrariamente privadas de libertad, en una condición totalmente inhumana, sin ningún derecho al debido proceso. En El Salvador las defensoras de derechos sexuales y reproductivos se han convertido en un blanco de la acción de altas autoridades del Estado, de estigmatización, pero también de criminalización, de ciberataques. En Guatemala se acaba de aprobar una ley de ONG's que también viene a restringir el derecho de asociación y el espacio para la defensa de los derechos humanos. En estas semanas vimos la criminalización de una joven periodista que estaba participando pacíficamente en una manifestación.

P: ¿Por qué es más difícil para las mujeres esta lucha?

R: Tiene que ver con cómo se nos ha educado, por los roles que se nos han asignado. Muchas de nosotras ejercemos una labor de defensa de derechos humanos y no somos conscientes de ello, porque se asemeja mucho el cuido, cuando lo que estamos haciendo es defender derechos humanos. Luego hay desafíos en las familias, porque estar en el espacio público defendiendo derechos humanos no es el rol que nos toca. Y también porque vivimos distintas formas de violencia a la que se suma la ejercida por agentes estatales o no estatales que buscan limitar la defensa de los derechos humanos.

P: Son múltiples los obstáculos entonces.

R: Sí, existen muchísimas barreras, y por supuesto el sexismo, pero también otras formas de discriminación y exclusión como el racismo, que permean y afectan la labor de defensa de los derechos humanos especialmente de las mujeres.