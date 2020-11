$!Biden anticipa una transición exitosa pese al 'vergonzoso' bloqueo de Trump

'Simplemente creo que es vergonzoso, para ser muy franco. No ayudará al legado del presidente (Trump)', dijo Biden sobre la obstrucción del mandatario saliente.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, opinó este martes que la negativa a reconocer la derrota del mandatario saliente, Donald Trump, es 'vergonzosa', pero no le impedirá prepararse adecuadamente para asumir el poder en enero.

Una transición atípica

Su rueda de prensa se produjo exactamente cuatro años después de que el expresidente Barack Obama recibiera en la Casa Blanca a Trump y se comprometiera con un proceso de transición 'fluido', una tradición en la política estadounidense que ha roto el actual mandatario saliente.

El desafío de Trump va, sin embargo, más allá del simbolismo de no recibir a su sucesor en el Despacho Oval: como él no reconoce los resultados de las elecciones, su Gobierno no está cooperando con el equipo de Biden para garantizar que todo esté listo para la toma de posesión de éste el 20 de enero.

En concreto, el entorno de Biden ha reconocido que le preocupa que la Administración de Servicios Generales (GSA) no haya certificado aún la victoria del exvicepresidente, porque eso impide a su equipo acceder a recursos y a las agencias gubernamentales para preparar la transición.

Su campaña se plantea incluso demandar a la GSA para desbloquear el proceso, según varios medios, pero Biden trató de minimizar el tema y aseguró a los periodistas que su equipo tiene los recursos suficientes para desarrollar los planes sin conseguir esa certificación.

'Vamos a hacer exactamente lo mismo que estaríamos haciendo si él (Trump) hubiera reconocido' la derrota, afirmó el exvicepresidente.