$!Biden: líderes con quienes hablé en la OTAN me agradecen que charle con Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy que todos los líderes con los que habló en el marco de la cumbre de la OTAN en Bruselas este lunes le han dado las gracias por charlar con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Biden hizo estas declaraciones en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas, dos días antes de reunirse con Putin en Ginebra.

‘Creo que he hablado con unos diez o doce (líderes) y me han dicho que estaban contentos de que lo voy a hacer’, subrayó.

Asimismo, el mandatario aseguró que fue sincero cuando llamó a Putin ‘asesino’, y agregó que de todas maneras ‘él cree que no importa tanto’, de cara a la cumbre entre ambos en Suiza.

Preguntado si todavía piensa que es un asesino, Biden se rió ante el micrófono y dijo: ‘Yo también me río’, en referencia a la reacción de Putin durante una entrevista sobre las declaraciones del estadounidense cuando lo llamó asesino.

En respuesta a otra cuestión sobre si será capaz de confiar en el mandatario ruso cuando se reúna con él, Biden dijo que primero verificará y que luego confiará.

Recordó que en el pasado ha hablado con Putin, al que calificó de ‘duro’ y ‘brillante’.

Pese a que rechazó ofrecer detalles de sus expectativas sobre los resultados del encuentro, Biden adelantó que dejará claro ‘dónde están las líneas rojas’.

‘Voy a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si lo elige, y si elige no cooperar y actúa de la manera que ha hecho en el pasado, en lo relativo a ciberseguridad y otras actividades, entonces responderemos’, zanjó.

Sobre Ucrania, afirmó que la OTAN va a poner a este país en una posición en la que pueda mantener su seguridad física.

‘Haremos todo lo posible para que Ucrania esté en situación de poder continuar resistiendo la agresión física de Rusia’, aseguró Biden, quien no obstante señaló que no depende de él que entre a formar parte de la OTAN y que no es fácil que se dé.