$!Biden se va de G7 con compromisos frente a China y con mente puesta en Putin

El plan de infraestructuras, la propuesta estrella contra China

Pese a las divisiones dentro del G7 sobre la manera de actuar frente a China, el presidente de EE.UU. ha conseguido arrancar un acuerdo para lanzar un gran plan de infraestructuras, en respuesta al megaproyecto chino 'One Belt, One Road' (Una ruta, un cinturón).

Con ese plan Pekín pretende revitalizar la Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones.

Anunciado en 2013 por el presidente chino, Xi Jinping, tiene como objetivo construir puertos, carreteras y ferrocarriles para crear nuevos corredores comerciales que unan China con Europa, África y otras partes de Asia.

El proyecto del G7 ha sido bautizado como 'Build back better for the world' (Reconstruir mejor para el mundo) y quiere responder a las necesidades de infraestructuras de países de ingresos medios y bajos de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indopacífico.

El comunicado final de la cumbre recoge esta y otras propuestas de EE.UU., y ha precisado de manera explícita que es necesario contraponer el avance del gigante asiático.

Entre otros puntos, el G7 indica en el texto que continuará las consultas sobre cómo afrontar 'las políticas desafiantes ajenas a la economía de mercado' por parte de Pekín, que 'socavan las operaciones justas y transparentes' en el sistema económico global.

Asimismo 'apelan' a China para que respete de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con la provincia noroccidental de Xinjiang, donde vive la minoría uigur, así como los del territorio de Hong Kong y su autonomía.

Preguntado en la rueda de prensa sobre cómo ha logrado convencer a los otros líderes del G7 para incluir estas medidas, Biden explicó que ha alertado de que las medidas que se adopten ahora determinarán 'si las democracias podrán competir' con Gobiernos 'autocráticos' como el de Pekín en el siglo XXI.