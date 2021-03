$!Biden vende su plan de rescate: “Vacunas en el brazo y dinero en el bolsillo”

El presidente estadounidense, Joe Biden, lanzó este lunes su campaña de promoción del plan de rescate de 1,9 billones de dólares con la promesa de potenciar la campaña de vacunación y el alivio económico, aunque la situación en la frontera con México le robó parte de la atención.

Con un discurso en la Casa Blanca, Biden dio el pistoletazo de salida a su campaña 'La ayuda ya está aquí' ('Help is Here', en inglés), que a partir de este martes le llevará a varios estados del país para explicar a los estadounidenses cómo el paquete de estímulo recién aprobado en el país puede mejorar sus vidas.

En los próximos diez días, aseguró el presidente, el país alcanzará dos 'objetivos gigantes': administrar 100 millones de dosis de la vacuna de la covid-19 desde que Biden llegó al poder, y distribuir '100 millones de cheques' entre los estadounidenses para apuntalar la economía.

'(Tendremos) Vacunas en los brazos y dinero en los bolsillos', celebró Biden.