$!Blindan la Embajada de EE.UU. en México por una protesta contra Hard Rock

La Embajada de Estados Unidos en México fue blindada este jueves con un fuerte dispositivo policial debido a una protesta sindical que exigía el respeto de los derechos laborales en la cadena estadounidense de hoteles Hard Rock.

Unos dos centenares de miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) rodearon los accesos de la sede diplomática y cortaron de forma intermitente el céntrico Paseo de la Reforma, donde se ubica el inmueble.

Para impedir su paso, decenas de policías antidisturbios de la Ciudad de México reforzaron la seguridad de la Embajada, que ya de por sí está rodeada por vallas metálicas, mientras algunos soldados estadounidenses se formaron en el balcón del edificio.

Según Juan Pablo, miembro de la CROC que participó en la manifestación, la cadena hotelera no paga las horas extras a sus trabajadores ni respeta las propinas que corresponden a los empleados.

'El Hotel Hard Rock no respeta a los compañeros de Cancún. No se está dando solución y tenemos una protesta no agresiva. Solamente queremos una solución ante la Embajada americana', dijo a Efe.

Los protestantes gritaron consignas contra el empresario hotelero Roberto Chapur y amenazaron con hacer un 'plantón' frente a la Embajada si no eran recibidos por las autoridades estadounidenses.

La estadounidense Hard Rock cuenta con tres hoteles en México ubicados en Cancún, Puerto Vallarta y la Riviera Maya, los cuales funcionan bajo el modelo de 'todo incluido' de alta gama.

La cadena cuenta con 35 hoteles en el mundo y aspira a tener 100 dentro de seis años.