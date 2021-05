$!Blinken: una confrontación militar va en contra de intereses de EEUU y China

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló que la posibilidad de una confrontación militar entre EE.UU. y China 'va profundamente en contra' de los intereses de ambos países, y aseguró que el propósito de Washington es mantener un orden mundial 'basado en normas'.

'Creo que está profundamente en contra de los intereses tanto de China como de Estados Unidos llegar a ese punto, o incluso dirigirse en esa dirección', dijo Blinken en una entrevista transmitida este domingo en el programa '60 Minutos', de la cadena CBS News.

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, lo que se ha presenciado en los últimos años 'es que China actúa de forma más represiva en casa y más agresiva en el exterior'.

'Es el único país del mundo que tiene la capacidad militar, económica y diplomática para socavar el orden basado en normas que nos preocupa tanto y estamos decididos a defender', sentenció el secretario de estado, quien este lunes se reunirá con el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, antes de la cumbre de ministros de Exteriores del G7 que comenzará el martes .

'Nuestro propósito no es contener a China, reprimirla, limitarla. Es para mantener este orden basado en normas que China está desafiando', agregó el diplomático, quien insistió en denunciar el 'genocidio' que consideró se están produciendo contra de la minoría uigur en la provincia noroccidental de Xinjiang.

'Más de un millón de personas han sido internadas en, elija su término, campos de concentración, campos de reeducación, campos de internamiento. Cuando Pekín dice: 'Oh, hay una amenaza terrorista', no lo vemos. No proviene de un millón de personas', sostuvo.

En su primer discurso en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el miércoles que no busca el 'conflicto' con China, pero sí da la bienvenida a la 'competición'.

Biden afirmó que EE.UU. no tolerará 'injustas' prácticas comerciales de China que perjudican a los trabajadores estadounidenses y que su país se mantendrá firme en su compromiso de defender los derechos humanos en todo el mundo, también en China, que considera esos intentos como una injerencia de Washington.

Las relaciones entre China y EE.UU. se deterioraron de forma dramática durante la era del expresidente Donald Trump (2017-2021) con roces en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico, y aunque Biden ha prometido otro enfoque, su Gobierno no parece tener prisa por poner fin del todo a sus conflictos con Pekín.