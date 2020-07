$!Bolton: “Cuando Trump desaparezca, todos se preguntarán cómo llegó al poder”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, es una 'anomalía' en la historia estadounidense, y cuando 'desaparezca', todo el mundo 'se preguntará cómo llegó' al poder, afirmó John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Efe este viernes.

Bolton, que entró a la Casa Blanca de Trump en marzo de 2018 y la abandonó en septiembre de 2019 en una drástica ruptura con el mandatario, espera que la historia recuerde al que fue su jefe como 'un presidente de un solo mandato, y como una anomalía' que dejará un legado poco destacable en términos de política internacional.

'Hay muy pocos éxitos que contar, y la política (exterior) de Estados Unidos, en muchos sentidos, es más débil de lo que lo era antes', opinó Bolton, que habló con Efe para promocionar su nuevo libro de memorias 'The Room Where It Happened' ('La habitación donde ocurrió').

El exfuncionario confió en que se pueda 'reparar el daño que se ha hecho a los Estados Unidos', y pronosticó que eso será posible 'después de un mandato' de Trump, pero más complicado si es reelegido.

'Es importante que nuestros amigos en todo el mundo entiendan que esto es una anomalía. Donald Trump no es un republicano conservador. Tampoco quiero decir que sea un demócrata progresista, tampoco lo es. Simplemente, es Donald Trump, y cuando desaparezca, la gente se preguntará cómo llegó a convertirse en presidente', subrayó.

Bolton, que en su libro hace muy poca autocrítica sobre su propia implicación en los fallos del Gobierno de Trump, defendió así su etapa como asesor: 'Lo que intenté fue acercar al presidente a lo que yo creía que eran posturas coherentes con la seguridad nacional de EE.UU., y cuando sentí que ya no podía hacerlo, me fui'.

El exasesor asegura que renunció a su cargo en parte por desacuerdos sobre la política hacia Afganistán, pero Trump mantiene que le despidió, algo que ha contribuido a amargar aún más una de las relaciones más tensas de Washington.

Bolton, quien escribe en su libro que intentó por todos los medios distanciarse del debate sobre inmigración mientras estuvo en la Casa Blanca, dijo también a Efe que la agenda migratoria de Trump 'no es una política' definida, sino 'una declaración política' con fines electorales.

'Va de que vamos a construir el muro y México lo va a pagar. Pero por cierto, México no lo ha pagado y no veo cómo eso pueda pasar jamás. El muro es un símbolo para mucha gente sobre la inmigración ilegal (...) y es un tema que (Trump) usa para llamar la atención' de sus votantes, zanjó Bolton.

El exfuncionario, que es una de las figuras más conservadoras de Washington, ha afirmado que no votará por Trump en las elecciones de noviembre, pero tampoco planea hacerlo por el virtual candidato demócrata, Joe Biden, sino que escribirá en la papeleta el nombre de algún político que comparta sus ideas.