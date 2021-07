$!Boris Johnson es blanco de nuevos ataques de su exasesor

El controvertido exasesor especial de Boris Johnson, Dominic Cummings, lanzó el martes un nuevo ataque contra el primer ministro británico, asegurando que no quería decretar un segundo confinamiento el pasado otoño porque los fallecidos por covid-19 tenían más de 80 años.

Cummings, que dejó su cargo repentinamente en noviembre tras haber sido uno de los hombres más poderosos y temidos de Downing Street, concedió una larga entrevista a la BBC, que se emitirá el martes por la noche.

Hace unos meses ya había lanzado un punzante ataque contra Johnson en su blog, calificándolo de inepto en la gestión de la pandemia, acusaciones que después detalló durante siete horas de audiencias ante una comisión parlamentaria en mayo.

Ahora, en un extracto de la entrevista difundido antes de su emisión, afirma que el pasado otoño Johnson se resistía a seguir el consejo de los científicos de ordenar un segundo cierre nacional porque consideraba que “los confinamientos no funcionan”.

Y argumentó que “las personas que están muriendo son todas esencialmente mayores de 80 años y no se puede matar la economía sólo porque la gente esté muriendo con más de 80 años”.

El exasesor cita mensajes de WhatsApp de su exjefe, en los que éste afirmaba que la edad media de las víctimas de covid-19, “82-81 años para los hombres, 85 para las mujeres”, estaba “por encima de la esperanza de vida”.

Johnson acabó ordenando un segundo confinamiento de cuatro semanas en noviembre, seguido de un tercero de más de tres meses en enero, debido a la explosión de casos provocados por la variante Alfa.

Asimismo, según Cummings, el primer ministro quería realizar su visita semanal a la reina Isabel II, de 95 años, el 18 de marzo de 2020, cinco días antes del primer confinamiento, pese a que su gobierno recomendaba evitar el contacto con los ancianos.

“Le dije: ‘hay gente en esta oficina que hace cuarentena, tú puedes tener el coronavirus, yo puedo tener el coronavirus, no puedes ir a ver a la reina’”, relató Cummings a la BBC. “Le dije: ‘si le contagias el coronavirus y se muere, qué... no puedes hacer eso, no puedes correr ese riesgo, es una completa locura’”, agregó.

Johnson acabó enfermando de covid-19 a finales de marzo y tuvo que estar ingresado tres días en cuidados intensivos, donde dijo haber temido por su vida.

Cuando los periodistas le preguntaron el martes si lo relatado por Cummings era correcto, el portavoz de Downing Street respondió rotundamente “no”, e insistió en que Johnson “se ha guiado por el mejor asesoramiento científico” durante toda la pandemia.

“El primer ministro tuvo que tomar algunas decisiones realmente difíciles”, dijo el ministro de Empresas, Paul Scully, a la BBC.

Por su parte, el Palacio de Buckingham rehusó hacer comentarios.