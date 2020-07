Claves del escándalo del exdirector de Pemex tras 10 días de su extradición

Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado la 'importancia' de las confesiones de Lozoya, aún no es claro el proceso que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que estas son las cinco claves que explican el caso hasta ahora.

Diez días después de su extradición desde España, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante parte del sexenio pasado Emilio Lozoya ha causado un sismo en la política mexicana por sus declaraciones sobre la brasileña Odebrecht y su rol en la reforma energética de 2013.

Las acusaciones

Trato preferencial

Interpol detuvo a Lozoya el 12 de febrero pasado en Málaga, España, país donde estuvo detenido hasta su extradición, el 17 de julio, cuando llegó en un vuelo especial de la FGR a Ciudad de México.

Aunque el acusado debía ingresar al Reclusorio Norte de la capital mexicana, las autoridades lo trasladaron al exclusivo Hospital Ángeles del Pedregal porque una revisión médica le detectó anemia y problemas en el esófago, según la Fiscalía.

López Obrador ha defendido que 'valdrá la pena' tratar a Lozoya como 'testigo protegido' y reducirle la pena.

'Dicen algunos: 'no, no está en la cárcel, está en un hospital', pues hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente', declaró el mandatario la semana pasada al sugerir que la vida de Lozoya está en riesgo.