$!Colombia y Venezuela vuelven a acercarse a la frontera común

Los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela reabrieron este martes parcialmente para peatones por decisión del Gobierno del país caribeño, un preludio de la esperada reanudación de la actividad comercial.

En Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, hay expectación por la reapertura anunciada para este martes del tráfico comercial por los puestos de frontera con el estado venezolano del Táchira, cerrados desde 2015 por el Gobierno de Nicolás Maduro, ya que esa actividad es vital para la economía de los dos países.

El Gobierno venezolano retiró el lunes los contenedores que bloqueaban el paso por el puente internacional Simón Bolívar, con lo cual esta mañana volvieron a cruzar peatones que vienen a Cúcuta para tratamientos médicos y comprar víveres.

“Me siento contento porque dieron el paso en el Simón Bolívar. Vine para comprar mercadito, que es lo más importante, y llevar a mi madre al médico, que tiene cita para la vista (ojos) y que me hagan el favor de que me la operen porque en el Hospital Central no hay nada. Allá se tiene que comprar la gasa, los guantes, todo; usted no se puede enfermar”, dijo a Efe Luis Alfonso Leal, un venezolano que atravesó a pie el puente, procedente de San Cristóbal.

Como él, muchos venezolanos y colombianos residentes en ese país pasaron el cruce fronterizo, evitando las trochas por donde se ha circulado de manera ilegal en los últimos años, con la esperanza de que se levanten por fin las barreras a la circulación entre los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas ni consulares desde febrero de 2019.

Comercio en ceros

El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, que en 2008 llegó a superar los 7.000 millones de dólares, comenzó a caer en los años siguientes por las diferencias políticas entre los gobiernos y la crisis del país vecino, hasta quedar reducido casi a cero, lo que afectó la economía de Cúcuta y de las vecinas ciudades venezolanas de San Antonio, San Cristóbal y Ureña.

“Creemos y estamos convencidos de que la apertura peatonal va a generar una reactivación inmediata y esto va a derivar en la generación de empleo, que es lo que tanto necesita esta ciudad”, manifestó por su parte a Efe el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna.

En su opinión, el cierre de la frontera decidido en agosto de 2015 por el Gobierno de Nicolás Maduro, con la excusa de combatir a bandas criminales colombianas y prolongado por motivos sanitarios, ha causado un gran daño en la región.

“Es innegable que este tema del cierre peatonal afectó no solamente a empresarios sino también la vida social y cultural de la frontera (...) Hasta la economía informal se vio afectada, es incalculable la afectación por esta situación que se deriva de las diferencias diplomáticas y políticas entre Colombia y Venezuela”, agregó.

Posición de Colombia

Tras el anuncio de Venezuela de reabrir la frontera al tráfico comercial, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró ayer que su país está dispuesto a empezar 'un proceso ordenado' pero sin prisas, y hoy dijo que incluso se podrían reabrir los servicios consulares suspendidos desde 2019 cuando Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos de ese país.

“Estamos abiertos a que si hay las condiciones y si hay las garantías se pueda restablecer ese servicio consular, pero, obviamente, sobre la premisa de que existan todas las garantías en materia de seguridad”, aseguró Duque.

Pese a que no hay relaciones diplomáticas entre los dos países, la apertura fue posible por las gestiones del secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, y del delegado de Maduro para el estado Táchira, Freddy Bernal, quienes se reunieron el pasado 3 de septiembre para buscar salidas.

Sin embargo, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, opositora a Maduro, denunció este martes que la frontera sigue cerrada pues “solo hay paso de casos humanitarios determinados a la discrecionalidad de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de turno en el puente”.

El Gobierno colombiano recordó hoy que aunque todas las fronteras del país estuvieron cerradas desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19, el pasado 2 de junio autorizó la “apertura gradual” de los pasos terrestres y fluviales con Venezuela.

“Nosotros abrimos frontera el 2 de junio y desde el 2 de junio hay un paso autorizado desde Colombia, sin embargo desde Venezuela esa apertura no se ha dado”, dijo hoy en una visita al puente Simón Bolívar el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

El funcionario agregó que “el levantamiento de los contenedores va a facilitar el comercio binacional” y que esperan comenzar con el transporte de carga “una vez revisemos la estabilidad de los puentes y pongamos a puesta el dispositivo”.

Por eso, en Cúcuta confían en que estos acercamientos conduzcan a una reanudación efectiva de las relaciones de vecindad.

“Se necesita la apertura del paso vehicular para que se inicie una reactivación comercial porque el vínculo de comercio entre las dos naciones debe reactivarse de manera inmediata en favor del sector comercial y del transporte”, resumió Luis Eduardo Ochoa, representante legal del Centro Comercial Santander, uno de los principales de Cúcuta. EFE