$!Condenan a 30 años a mujer de Singapur por maltratar y matar a su asistente

Un tribunal de Singapur condenó este martes a 30 años de cárcel a una mujer que torturó, privó de alimento y mató a su empleada doméstica procedente de Birmania (Myanmar), indicaron medios locales.

Según el diario Straits Times, el juez del Alto Tribunal de Singapur See Kee On afirmó que 'no hay palabras para describir la abyecta crueldad de la horrible conducta de la acusada' y describió el suceso como 'uno de los peores casos de homicidio culpable', por el sufrimiento que le fue infligido a la víctima hasta su muerte.

El juez indicó que no se pueden ignorar los problemas psiquiátricos de la condenada, llamada Gaiyathiri Murugayan, y destacó que ninguna de las otras cuatro empleadas domésticas que tuvo en el pasado se quejó del tratamiento recibido.

Además del homicidio, por el que los fiscales pedían cadena perpetua, Murugayan estaba acusada de otros 27 cargos, relacionados con los malos tratos y abusos a los que sometió a la empleada doméstica, Piang Ngaih Don, que falleció en 2016, a los 24 años, pesando solo 24 kilos por la privación de alimentos a la que fue sometida.