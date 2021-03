$!Congresista pro-Trump: hay una crisis en la frontera y es solo el inicio

El congresista republicano por Florida Carlos Giménez afirmó este martes a su regreso a Miami después de una gira por la frontera con México que las políticas del presidente Joe Biden han creado una 'crisis humanitaria' en la zona y es 'solo el comienzo'.

El exalcalde del condado de Miami-Dade, cubano-estadounidense, nuevo en el Congreso y defensor de las políticas del expresidente Donald Trump (2017-2021), visitó la zona fronteriza de Texas junto a otros congresistas republicanos, incluyendo una instalación que alberga a miles de migrantes de edades entre 4 y 17 años.

'Eso me rompió el corazón', dijo Giménez, quien pidió a la Administración Biden que 'no incentive' la llegada de migrantes y especialmente de menores no acompañados, porque ello 'pone sus vidas en peligro' y hace 'aún más ricos' a los traficantes de personas.

Biden ha movilizado a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender al creciente número de menores migrantes que viajan solos hasta la frontera y entran en EE.UU. de manera irregular.

FEMA va a apoyar a otras agencias del Gobierno durante los próximos 90 días para 'recibir, albergar y trasladar de manera segura' a los menores que están llegando a la frontera con México.