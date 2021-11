$!Cortizo pide a panameños aplicar “sentido común” y se vacunen contra la covid

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este viernes que no olvida lo sucedido en noviembre pasado cuando tuvo que “cerrar el país” por un repunte en la tasa de positividad por COVID, y afirmó que vacunarse es la mejor opción para evitar que vuelva a ocurrir y se afecte la economía.

“El sentido común nos dice que es importante vacunarnos, por nuestra salud, nuestros familiares, compañeros de trabajo, y para la recuperación económica”, señaló Cortizo durante un acto público en las afueras de la capital Cortizo reconoció que fue la decisión “más dura” cerrar el país al pasar del 8 % al 22 % la positividad por COVID.

“En ese momento no fue fácil, pero obviamente la aprobé, y al final fue una muy buena decisión. Pero no se me olvida lo que nos pasó (esa vez) en noviembre pasado”, destacó el gobernante.

Las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua de Panamá Oeste, tienen el registro de la más alta incidencia de casos de la COVID-19, y sufrieron dos olas pandémicas a mediados y finales de 2020, que llevaron a la aplicación de fuertes y prolongadas cuarentenas que incidieron en la caída del 17.9 % de la economía nacional el año pasado.

Cortizo alentó a convencer “a esas personas que no se han vacunado”, los mayores de 55 años, en atención, alertó, a que de enero pasado a la fecha el 80 % de los fallecidos “no habían sido vacunados”.

En su informe de este viernes sobre la pandemia, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó al día de hoy se han colocado 5,884,874 dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el país.

De ese total, 3,052,529 son primera dosis; 2,708,121 segunda dosis; 5,594 tercera dosis; y 118,630 son de refuerzo.

De acuerdo con este reporte, Panamá agregó hoy 229 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 474,231 contagios confirmados y 7.341 fallecidos en más de 19 meses de pandemia. Este miércoles y jueves no hubo decesos.

Hay 26 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuiddos Intensivos (UCI) y 102 en planta, mientras que 1,461 están aislados en sus casas y 76 en hoteles, para un global de 1,665 casos activos.

En las últimas 24 horas se aplicaron 6.027 pruebas para detectar casos de COVID, que arrojaron una positividad de 3.7 %. En Panamá la COVID tiene una letalidad del 1.5 %, de las más bajas en la región latinoamericana.

Panamá, de 4.28 millones de habitantes, desde hace semanas mantiene una tendencia a la baja de nuevos casos, hospitalizados y muertes por la COVID-19. EFE