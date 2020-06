$!COVID-19 golpea a más de 25 miembros de familia hispana y mata al patriarca

'Todo fue muy rápido', es lo primero que dice Richard Garay cuando relata la propagación del coronavirus entre más de 25 miembros de su familia, a quienes golpeó sin saber bien el origen del contagio y que terminó cobrándose la vida de su padre.

La pesadilla de esta familia hispana de Los Ángeles (California, EEUU), de raíces mexicanas nayaritas, comenzó a finales de mayo cuando Richard regresó de trabajar con fiebre, según contó en entrevista telefónica con Efe.

A primeros días de junio, con los síntomas persistentes, el hispano de 26 años fue a hacerse la prueba junto a su padre, el mexicano Vidal Garay, de 60 años. Los resultados salieron positivos y los dos recibieron la orden de aislarse.

Así lo hicieron, juntos en un cuarto para no contagiar a los otros seis miembros de la familia que viven en la casa. 'No teníamos energía, no podíamos comer, estábamos mal, pero juntos', recuerda Richard.

Padre e hijo estuvieron una semana aislados hasta que Richard sintió que 'iba a morirse'.

'Le dije 'apá, no creo que voy a sobrevivir'', contó con voz entrecortada. Su padre llamó al servicio de emergencia y le aseguró que 'todo esto iba a pasar'.

El hermano menor de Richard tuvo que cargarlo hasta la ambulancia. Eso es lo último que recuerda el hispano antes de despertar en un hospital donde el médico le dijo que tenía neumonía y que sus pulmones se estaban llenando de agua.