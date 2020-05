$!Cuba confirma 10 nuevos casos de COVID-19 y otro fallecido

Pacientes activos, de alta y fallecidos

La pandemia no ha terminado

La autoridad del Minsap recalcó este domingo que el COVID-19 'no ha terminado ni en el mundo ni en Cuba', aunque el comportamiento de la pandemia en la isla muestra una curva favorable.

No obstante hizo un llamado a cumplir con las medidas orientadas en particular pidió a la población que 'no se desmovilice' y aproveche el aislamiento por la COVID para realizar el saneamiento en las viviendas para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, agente trasmisor de enfermedades como el dengue y el zika.

Durán dijo que se empieza a ver en varias zonas de la isla un incremento de los focos del mosquito y recordó que el dengue provocó el pasado año situaciones epidemiológicas complicadas en algunas provincias.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.