$!Cuomo cuestiona actuaciones policiales en NY y dice que 'exacerban ira'

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, cuestionó este lunes ciertas actuaciones de la policía de la Gran Manzana (NYPD, por su sigla en inglés) y opinó que los vídeos de la violencia policial 'son perturbadores' y 'exacerban la ira' de la opinión pública y de los manifestantes.

Durante su conferencia diaria y tras una noche de violentas manifestaciones en la ciudad de Nueva York contra el racismo y la brutalidad policial por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minnesota, Cuomo criticó la actuación de la NYPD que se ha podido ver en algunas imágenes difundidas a través de redes sociales en las que un coche de policía embiste a protestantes, un agente quita mascarillas para rociar con gas pimienta y otro oficial empuja a una mujer sin motivo aparente.

'Si yo solo fuese el Andrew Cuomo de Queens opinaría que el policía que embiste a las personas que protestan debería ser despedido. Pero como soy gobernador digo que hay procesos y leyes, lo que no significa que no se haga nada mientras se resuelve. Hablaré con el alcalde sobre esto también', indicó el dirigente.

'Igual que las acciones de saqueo de los manifestantes está grabado, lo de la policía también está en vídeo', reiteró el gobernador, quien durante el fin de semana pidió un informe a la fiscal sobre la actuación de la policía en las protestas que espera que esté listo en los próximos 30 días.

Cuomo añadió que espera hablar a lo largo del día con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, con el que se mostró crítico por los disturbios que habían tenido lugar en la Gran Manzana anoche y durante el fin de semana.

'Hablaré con el alcalde sobre el toque de queda. Se ha hecho en otras ciudades y ha funcionado. Lo de anoche no fue bueno, así que hay que abordar cómo hacer las cosas de forma diferente y mejor', dijo Cuomo, que advirtió de que 'legalmente' él mismo podría imponer un toque de queda, pero que aún 'no está en ese punto', aunque insistió en que 'lo ocurrido el fin de semana no es aceptable a ningún nivel'.