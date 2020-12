Desarrolladores latinos pisan fuerte en los premios de la App Store de Apple

Apple dio a conocer este martes las quince aplicaciones ganadoras de su galardón “Las Mejores Apps de 2020” en la App Store, entre las que destaca la fuerte representación de desarrolladores latinos, con propuestas innovadoras como Caribu, Wakeout! y Dandara.

El año que ahora termina ha visto cómo se disparaba el uso de aplicaciones pensadas para mejorar las comunicaciones y ayudar a hallar alternativas a todas las actividades que se han visto limitadas por la pandemia de COVID-19, una tendencia que se ha visto reflejada también en los premios de Apple.

“Desde ayudarnos a estar bien física y mentalmente hasta contribuir a seguir adelante con la educación de nuestros hijos y ayudar a combatir el hambre, el impacto de estas aplicaciones estuvo cargado de significado para muchos de nosotros”, indicó al anunciar los galardones el ejecutivo de Apple Phil Schiller.

Entre los galardonados está Caribu, una aplicación que se dedica a conectar a los mayores con los pequeños y que durante los últimos meses ha crecido como jamás antes sus fundadores, el español Álvaro Sabido y la cubana Maxeme Tuchman, se hubiesen podido imaginar.

En conversación con Efe, Tuchman y Sabido explicaron cómo en las últimas semanas han empezado a incluir en Caribu contenidos creados por celebridades, que cuentan, por ejemplo, sus tradiciones navideñas, y que se unen a los libros para leer, para colorear, juegos y otras actividades que ya ofrecían.

Por su parte, Wakeout! se presenta como una app de “ejercicio para gente ocupada” y ofrece cápsulas muy breves (hasta de únicamente 30 segundos) para que los usuarios hagan ejercicio allí dónde se encuentren (en la cocina, el comedor, el avión, etc.) y con los materiales que tengan a su disposición.

Sus fundadores, Andrés Canella y Pedro Wunderlich, cuentan cómo la idea de la aplicación es ejercer de complemento a rutinas de deporte más largas con pequeños y sencillos movimientos que ayudan a ganar energía y sentirse bien a lo largo del día.

“Dandara Trials of Fear”, con su estética retro y su fuerte influencia cultural brasileña, fue el videojuego ganador en la categoría “Apple TV Game of the Year” y sus creadores Lucas Mattos y Joao Brant explican orgullosos a Efe cómo les satisface que un juego cargado de simbolismo y arte brasileño sea reocnocido a nivel internacional.

El resto de aplicaciones premiadas lo forman desde pequeñas startups a empresas ya muy consolidadas: Genshin Impact, Zoom, Legends of Runeterra, Fantastical, Disco Elysium, Disney+, Endel, Sneaky Sasquatch, Shine, Explain Everything y Pokémon GO.