Despidos de personal médico en EE.UU., un problema de la raíz del sistema

Julie Wei y Gary Salcedo son enfermeros, irreemplazables en tiempos de pandemia en cualquier país del mundo, pero no en Estados Unidos, donde han sido despedidos por la caída de beneficios de los hospitales, en un país donde la COVID-19 ha matado ya a más de 110.000 personas. El desplome de ingresos hospitalarios y de cirugías no esenciales durante la pandemia ha servido de pretexto a un sector que en EE.UU. no es un servicio, sino un negocio, para echar a médicos, enfermeros y demás personal, mayoritariamente de manera provisional, aunque en algunos casos con carácter definitivo.