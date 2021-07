$!Dirigente del PRM en Gaspar Hernández aclara esposa habría muerto por infarto en apartamento de NY

El reconocido dirigente del PRM y empresario en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, Luis Canela, excandidato a diputado y a alcalde, cuya esposa, Olga Vargas fue encontrada muerta en un apartamento ubicado en Queens, Nueva York, el pasado miércoles, aclaró la tarde de este sábado que ella habría muerto por un ataque cardíaco.

Canela, quien viajó a Nueva York el jueves para comunicarse con la Policía, la Oficina del Médico Forense, y hacer los arreglos funerarios, explicó en una rueda de prensa que según le informó la policía la autopsia revela que en un 98 % la posibilidad es que su esposa muriera de un paro cardíaco masivo.

Los investigadores dijeron el jueves que la señora Vargas fue encontrada “colgando” en la repisa de la cama de su habitación, con la cabeza y los brazos hacia abajo y que la muerte fue clasificada como sospechosa, según publicó el tabloide New York Post sin ofrecer más detalles del deceso.

Junto a las hijas de la pareja, Jarolyn y Carolyn Canela Vargas y la madre de su esposa, el ex candidato perremeísta, explicó entre sollozos que comenzó a sospechar que había algún problema cuando Vargas que se comunicaba todas las noches con él, no lo hizo antes de ser hallada muerta.

Admitió que es responsable por especulaciones y conjeturas en medios y redes sociales, porque él fue el primero en creer que la habían asesinado, lo que le comunicó a familiares cercanos y amigos.

En relación a una ventana abierta en el apartamento, explicó que él fue quien autorizó a la hermana a abrirla a ver si la esposa estaba en la vivienda.

Le pidió que llamara al 911 para ver si estaba sucediendo algo y la información que le dieron 25 minutos después fue que había muchos policías y paramédicos en el apartamento.

“Fueron momentos de angustia y desesperación y yo que no sabía qué hacer. Cuando llegué a Estados Unidos el jueves, contacté a la policía y los fiscales y la información que me dieron es la de que la autopsia dice que en el 98 % fue un ataque al corazón”, añadió Canela.

“Cuando entré a ese apartamento donde yo llegaba, desesperado, tuve que tomar un vuelo de regresó para acá”, narró Canela.

Dijo que ella también lo llamaban desde Nueva York numerosas veces, día y noche para saber de él, las hijas, la familia y los negocios, pero al interrumpirse las llamadas, decidió comunicarse con una prima de la esposa a la que le pidió que contactara a Olga.

Agradeció la solidaridad y colaboración de la hermana del presidente Luis Abinader, el cónsul general Eligio Jáquez, a Tony Peña Guaba, a todos los funcionarios y la policía de Nueva York, familiares y amigos que lo ayudaron.

Dijo que poco después de la 1 de la madrugada comenzó a preocuparse más y a presentir lo peor.

“Pensé que algo estaba pasando. No pude dormir, me levanté a las 7:00 de la mañana y llamé a una sobrina de ella que se llama Jahaira, y le pedí que fuera a ver si había sucedido algo, me contestó que no me preocupara porque ella a veces apaga el celular cuando se acuesta, pero seguí presintiendo que había algún problema, porque Olga nunca se acostaba sin despedirse de mí”, agregó Canela.

Adelantó que el cuerpo de su esposa será repatriado a Veragua en Gaspar Hernández el martes y será velado en la residencia del matrimonio.

“Ahora yo seré su padre y su madre”, sostuvo entre sollozos presentando en la conferencia a sus hijas.