$!Dos regiones de Nueva York pasan a fase 3 entre polémica por quejas sobre bares

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comunicó este lunes que las regiones de Western New York y Capital Region avanzarán a la fase tres de reapertura mañana y el miércoles, respectivamente, a la par que amenazó con revocar licencias a bares y restaurantes que incumplan las normas de prevención contra el virus tras recibir más de 25.000 quejas en los últimos días, la mayoría en la Gran Manzana o Long Island.

'La gente me envía las fotos directamente. He llamado personalmente a los dueños de algunos locales para preguntarles qué estaban haciendo y les he recordado que el estado puede quitarles sus licencias de venta de alcohol o de actividad si continúan no respetando las normas', insistió el dirigente demócrata en su conferencia de prensa diaria.

Asimismo, Cuomo indicó que, debido a la mejora de los indicadores, se había modificado el número de personas que pueden reunirse y que, en vez de diez personas, ahora se eleva hasta 25.

Con respecto a las zonas que estrenan fase tres, apuntó que en este período está permitido el 50 % de ocupación en el interior de los restaurantes y recordó que la distancia física de dos metros es obligatoria, así como el uso de mascarilla entre los empleados y entre los clientes mientras no estén sentados.

En las mesas podrá haber hasta un máximo de 10 personas y se deberá limpiar y desinfectar los menús y el mobiliario después de cada uso.