$!EE.UU. se expone a nuevos brotes por una desescalada imprudente

'Si creen que tenemos esto completamente bajo control, no lo tenemos', subrayó Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, en inglés).

Estados Unidos se arriesga a sufrir nuevos brotes con 'muertes evitables' por coronavirus en aquellas zonas que emprendan una desescalada imprudente, y no hay 'garantías' de que las vacunas que está desarrollando sean eficaces, dijo este martes el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci.

La prudencia de Fauci

'El número de muertes es probablemente más alto que ese', opinó Fauci, al recordar que, 'en lugares como Nueva York', hay fallecimientos en hogares cuya causa no ha llegado a corroborarse.

'Muertes evitables'

Sin embargo, varios estados y localidades del país están retomando a paso rápido la actividad económica, y Fauci advirtió, sin mencionar ningún territorio en particular, de que deberían ser prudentes si no tienen la infraestructura de tests y rastreo de contactos necesaria en su caso particular.

'Lo que me preocupa es que los estados, o ciudades o regiones (...) ignoren nuestras directrices sobre cuándo es seguro' reabrir, indicó Fauci.

'Hay un riesgo real de que provoquen un brote que no sean capaces de controlar, y eso no solo llevará a sufrimiento y muertes que eran evitables, sino que incluso puede suponer un revés en el camino hacia la recuperación económica. Iremos hacia atrás en lugar de hacia adelante', agregó.

Las palabras de Fauci contrastan con las de Trump, quien insiste en que el país 'quiere volver al trabajo' y este lunes dijo sin pruebas que, si se sigue con el confinamiento, morirá la misma gente o incluso más por suicidios o sobredosis que la que podría fallecer como consecuencia de la reapertura.