$!EEUU apoya los esfuerzos de Ecuador para evitar pesca ilegal de barcos chinos

Estados Unidos respaldó este domingo los esfuerzos del Gobierno de Ecuador para evitar que una flota de embarcaciones con bandera china practique pesca ilegal alrededor de la Reserva Marina de Galápagos.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, alertó sobre las 'prácticas pesqueras depredadoras de China' en la isla de Galápagos.

'Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la República Popular China no participen en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada', señaló.

Pompeo indicó que Ecuador ha advertido sobre la presencia de 'cientos de embarcaciones' con bandera china que pescan cerca de la reserva y que se dedican a la captura de tiburones por sus aletas junto a muchas otras especies protegidas.

En la declaración, el jefe de la diplomacia de Washington también respaldó a los Estados cuyas 'economías y recursos naturales se ven amenazados' por el incumplimiento por parte de los buques de bandera china del 'estado de derecho y las prácticas de pesca responsable'.

Pompeo apuntó que China 'subvenciona la mayor flota pesquera comercial del mundo, que viola habitualmente los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados costeros'.

'Dado este historial infortunado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de incumplimiento de las normas y de degradación deliberada del medio ambiente, es más importante que nunca que la comunidad internacional defienda el estado de derecho e insista en una mejor gestión ambiental de Pekín', reza la nota.

El pronunciamiento de Pompeo se produce en momentos en que Washington y Pekín viven uno de los momentos más críticos desde que ambos países establecieron relaciones en 1979, en especial tras el cierre del Consulado de EE.UU. en la ciudad de Chengdu, en respuesta a la clausura previa del chino en Houston (Texas).

El pasado 26 de julio, el ministro ecuatoriano de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló que una flota pesquera extranjera está en aguas internacionales cerca de Galápagos y advirtió de que se incautarán los buques foráneos que ingresen ilegalmente en el territorio de su país.

El funcionario detalló en una conferencia de prensa que hacía más de un mes que habían detectado la presencia de una flota pesquera numerosa en el Pacífico sur y desde entonces estaban atentos de su recorrido hacia el norte.

Según el ministro ecuatoriano, 'muchos' de los barcos son chinos, aunque no saben si pertenecen al Estado o son particulares.

El archipiélago de Galápagos, que está formado por 13 islas grandes, seis menores y 42 islotes, es considerado por su biodiversidad un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.