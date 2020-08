$!EEUU pide reimponer sanciones a Irán con la oposición del resto de potencias

La resolución 2231 y su cláusula

Mientras, los ministros de Exteriores de Francia, el Reino Unido y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que recordaron que EE.UU. “dejó de ser un participante” del acuerdo nuclear tras su retirada en 2018 y señalaron que no pueden apoyar su iniciativa.

“La demanda de Estados Unidos no tiene base legal ni sentido común. No es nada más que un espectáculo político”, señaló en un comunicado la misión china ante la ONU, con un mensaje parecido al expresado por el representante ruso, Vasili Nebenzia.

El resto de potencias consideran que Washington ya no tiene derecho a invocar esa cláusula al haber dejado el pacto.

Si eso no ocurre, se volverían a imponer automáticamente todos los castigos que pesaban sobre Irán antes de 2015, incluido un embargo de armas, una prohibición de actividades de desarrollo atómico y castigos contra personalidades y entidades.

Continuidad del embargo de armas

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que sería “un enorme error” no extender el embargo y avanzó que su país hará todo lo posible para hacer cumplir las sanciones si estas vuelven a entrar en vigor en un mes.

Posibles escenarios

Pompeo defendió que, tras la activación de la cláusula efectuada este jueves, no hay mucho que discutir y las sanciones volverán.

Sin embargo, no está totalmente claro qué ocurrirá. Según varios expertos y juristas, es posible que el resto de miembros del Consejo de Seguridad simplemente opten por no atender la solicitud estadounidense y que, al cabo de los 30 días, EE.UU. considere que las sanciones están de vuelta pero el resto del mundo no lo haga.

El analista Richard Gowan, experto en la ONU de la organización Crisis Group, considera que el enfrentamiento puede crear una situación sin precedentes en la que el resto de potencias -incluidos aliados- ignoren la postura de Estados Unidos sobre las sanciones 'potencialmente de forma indefinida'.