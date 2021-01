$!El 'biopic' sobre Elvis, de Luhrmann, otra víctima de los atrasos en el cine

La película biográfica sobre Elvis Presley que prepara Baz Luhrmann, un director conocido principalmente por 'Moulin Rouge!' (2001), retrasó este jueves su estreno del 5 de noviembre de 2021 al 3 de junio de 2022.

Este contratiempo de la cinta sobre 'el rey del 'rock and roll'', debido a que la cinta continúa rodándose en Australia, se une a la reciente oleada de atrasos en Hollywood por culpa de la pandemia, que ha generado un efecto dominó en el calendario de estrenos para los próximos meses.

'No Time to Die', la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasó la semana pasada por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.

Y siguiendo la estela del agente 007 también han atrasado sus estrenos en los últimos días numerosas películas como 'A Quiet Place Part II', 'Ghostbusters: Afterlife', 'The King's Man', 'Morbius', 'Antlers', 'Cinderella', 'Peter Rabbit 2: The Runaway', 'Nobody', 'Last Night in Soho' o 'BIOS', lo que augura otro año muy complicado para la industria cinematográfica después de un 2020 para el olvido.

El actor estadounidense Austin Butler será Elvis Presley en la cinta de Luhrmann.

Para ser elegido como Elvis, Butler tuvo que imponerse a actores como Ansel Elgort, Miles Teller o Harry Styles que también hicieron pruebas para el papel.

Butler compartirá créditos con Tom Hanks, quien interpretará en esta cinta al coronel Tom Parker, representante de Elvis y una persona crucial y muy controvertida en la carrera del cantante.

La producción de 'Elvis' se vio afectada por el positivo por coronavirus de Hanks en marzo de 2020, una circunstancia que obligó a alterar el plan de rodaje.

Luhrmann ha escrito el guion de este filme junto a Craig Pierce.

Conocido por su impactante y excitante estilo visual tras las cámaras, Luhrmann fue nominado al Óscar a mejor película por 'Moulin Rouge!', que protagonizaron Nicole Kidman y Ewan McGregor.

Su filmografía incluye otros títulos como 'Romeo + Juliet' (1996), 'Australia' (2008) o 'The Great Gatsby' (2013).