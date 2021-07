$!El conflicto de Cuba aleja a los Gobiernos de México y Estados Unidos

Entre la tradición y la presión

“Si nuestro presidente opina diferente que Joe Biden también está en todo en su derecho, y dentro de Estados Unidos Cuba ya no es tan relevante, para Biden ahora hay muchos temas internos que son mucho más urgentes”, menciona.

Aun así, la especialista descarta un conflicto entre EE.UU. y México porque el tema ya no es importante para el estadounidense promedio desde el fin de la Guerra Fría.

“En México tenemos un presidente que tiene una afinidad ideológica con Cuba, que además ha sido una de las banderas de la izquierda mexicana desde los años 60, y las declaraciones de López Obrador van en ese sentido, de apoyo al régimen cubano, no a la gente que hace las protestas”, dice De la Paz.

“No difiere de lo que haría cualquier otro antes que él. Me parece que la única diferencia con (Donald) Trump, es que Trump hablaba e insultaba, pero creo que ni (George W.) Bush ni (Bill) Clinton ni (Barack) Obama dirían algo distinto', observa la especialista.

El embargo

Pese a la polémica que ha causado la insistencia de López Obrador por el fin del bloqueo a Cuba, Estefan recuerda que la postura de México siempre ha sido de 'neutralidad' y 'diplomacia' con La Habana.

“Eso ha sido atinado a lo largo del tiempo, mantener una relación diplomática y de diálogo con el Gobierno de La Habana, eso es importante que continúe y eso no cambió mucho', detalla.

La analista señala que la petición de México no es única, pues apenas en junio la Asamblea General de las Naciones Unidas votó de forma casi unánime contra el embargo, que se endureció con 243 sanciones durante la gestión de Trump.

Estefan pide reconocer los matices del conflicto y de la posición de México, pues 'el embargo ha tenido un efecto negativo en la economía de la isla', aunque Díaz-Canel y los Castro lo han utilizado como 'muleta política'.

“En lo que no estoy de acuerdo es en que no haya una decidida defensa a las libertades individuales de los cubanos, no solo a su libertad de autodeterminación del pueblo, sino a las libertades individuales, sociales, políticas y civiles básicas”, comenta sobre la postura de México.