$!El COVID-19 amenaza de muerte a etnias de la Amazonía boliviana

Muertos e infectados

Vargas mencionó que se sabe que hasta el martes pasado hubo seis fallecidos en Lomerío, cuatro infectados confirmados en la etnia Yuqui y uno en Urubichá, y pese a que no hay casos en Macharetí, se conoce que en una planta petrolera cercana diecisiete trabajadores de la estatal YPFB contrajeron el virus.

De acuerdo a esto, una de las situaciones más complicadas es la de Lomerío, ya que a parte de los fallecidos hay 'una cantidad considerable' de personas que presentan posibles síntomas de la enfermedad desde que el viernes pasado se supo del primer caso, aseveró Vargas.

Para el director, 'no se tiene información' precisa sobre el impacto de la pandemia en etnias bolivianas amazónicas, ya que la ficha epidemiológica de las autoridades de sanidad 'ha obviado incluir la variable de autoidentificación étnica'.

Vargas indicó que pueblos como el Yuqui, de 'no más de 370 personas', están en 'riesgo de etnocidio' en caso de no recibir atención y si no se contiene la dispersión de casos.