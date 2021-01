$!El CPJ exige a EEUU investigar ataques a la prensa en el asalto al Capitolio

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió este viernes a las autoridades de Estados Unidos que investiguen a fondo los ataques contra periodistas registrados durante el asalto al Capitolio protagonizado por simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump.

'La violencia mostrada contra los medios durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos no cabe en una democracia. Los individuos que amenazaron y atacaron a periodistas deben rendir cuentas por sus acciones', señaló en un comunicado Carlos Martínez de la Serna, de la organización con sede en Nueva York.

El CPJ recordó que reporteros y fotógrafos de medios como The New York Times, The Washington Post y Politico han publicado historias sobre cómo los manifestantes les atacaron o amenazaron.

Entre los ejemplos de la violencia, destacó un vídeo en el que se puede ver cómo simpatizantes de Trump arrastran y golpean a un fotógrafo de la agencia Associated Press y amenazan con asesinarle.

También el de una fotoperiodista independiente que estaba trabajando para The Washington Post, que relató al CPJ cómo tres personas amenazaron con dispararle.

'Durante los últimos cuatro años, la Administración de Trump ha lanzado ataques contra medios', recordó Martínez de la Serna, que denunció que, tal y como se ha visto ahora, esa retórica puede llevar a gente a 'atacar a reporteros que simplemente tratan de hacer su trabajo'.

Cinco personas fallecieron durante el asalto al legislativo estadounidense, incluido un agente de Policía que resultó herido y que murió un día después.

Los otros cuatro fallecidos identificados por las autoridades son manifestantes: Ashli Babbitt, una mujer de 35 años residente en San Diego (California, EE.UU.); Benjamin Phillips, de 50 años y de Ri (Pensilvania); Kevin Greeson, de 55 años, de Athens (Alabama); y Rosanne Boyland, de 34 años, de Kennesaw (Georgia).