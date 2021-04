$!El gobierno civil birmano reúne 180.000 pruebas de abusos de la junta militar

La brutal represión ejercida por policías y soldados contra manifestantes desarmados contrarios al golpe de Estado militar tiñe de sangre a diario las calles del país, y ha dejado al menos 581 muertos, aunque no ha logrado detener al movimiento disidente.

Las atrocidades cometidas por los militares serán uno de los asuntos de la reunión prevista hoy (no se ha hecho público el lugar) del equipo legal del Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH) - nombre oficial del autodenominado gobierno legítimo - con investigadores de la ONU.

El denominado 'gobierno civil' de Birmania ha reunido 180.000 pruebas de los brutales abusos cometidos desde el golpe de Estado por el Ejército, que este miércoles mató a al menos once civiles al disparar munición real contra las manifestaciones.

Represión de las protestas

Estas estadísticas de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) no incluyen las once personas asesinadas hoy por las fuerzas de seguridad, que cargaron con munición real contra una protesta en la provincia central de Sagaing.

Entre los muertos se encuentran manifestantes y al menos una transeúnte que no participaba en la protesta en la localidad de Kale, en una jornada en la que también tuvieron lugar movilizaciones en Mandalay, la segunda ciudad más poblada, donde centenares de personas apoyaron al movimiento de desobediencia civil que pone en jaque el funcionamiento de la Administración.

El general golpista Min Aung Hlaing, al frente de la junta militar, acusó a los disidentes de tratar de 'destruir' la economía de Birmania e 'interrumpir' el funcionamiento de hospitales, escuelas y fábricas, durante un discurso que recoge hoy el diario oficialista 'The New Light of Myanmar'.