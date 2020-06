$!El libro de Bolton retrata la confusa política de Trump hacia Venezuela

El libro que publica este martes John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, describe una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleno de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y la eficacia de la estrategia.

'The Room Where It Happened: A White House Memoir' (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca), como se titulan las memorias del polémico exasesor de Trump, llega este martes a las librerías de EE. UU. tras los intentos frustrados de la Casa Blanca de impedir su publicación, y el extenso capítulo que dedica a la estrategia estadounidense en Venezuela comienza con un duro veredicto.

'Fracasamos a la hora de cumplir el estándar' necesario para hacer frente a la crisis política en Venezuela, escribe Bolton, quien cree que a Washington le faltó la 'persistencia' y la presión 'coherente, sin cuartel e implacable' que podrían haber resultado en el derribo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.