$!El local de jardinería que Trump confundió con un hotel tendrá documental

'Four Seasons Total Landscaping', el negocio de jardinería ubicado en las afueras de Filadelfia (Pensilvania, EEUU) y que el expresidente Donald Trump (2017-2021) confundió con un hotel de lujo, tendrá un documental propio, después de colarse en los cotizados anuncios del Super Bowl.

El director Christopher Stoudt confirmó este lunes que la cinta ya está 'prácticamente terminada' e incluirá entrevistas y testimonios de los protagonistas de la surrealista rueda de prensa que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dio en el aparcamiento del local, junto a un 'sex-shop' y un crematorio el pasado 7 de noviembre, cuando las proyecciones de los principales medios de comunicación daban al demócrata Joe Biden como ganador en las elecciones presidenciales.

Stoudt ha asegurado que será una cinta 'apolítica' y con 'tono amable' que tratará de explicar cómo una de las últimas ruedas de prensa del mandato de Trump terminó en ese lugar.

El anuncio llega justo un día después de que esa empresa de jardinería, cuya popularidad ha explotado desde noviembre, se colara entre los anuncios del Super Bowl, el juego de fútbol americano con la emisión televisiva más seguida en Estados Unidos con un precio medio de 5,5 millones de dólares por 30 segundos de anuncios.

Una firma de consultoría aprovechó el tirón del lugar para promocionar sus servicios a empresas en tono irónico: El de un humilde negocio de jardinería que se convierte en un recinto para eventos.

¿CÓMO PASÓ GIULIANI DE UN HOTEL A UN APARCAMIENTO?

Un podio al aire libre con una serie de carteles adheridos a la puerta corrediza de un almacén fue la escenografía preparada para que Giuliani y otros de asesores de Trump hablaran a los periodistas, sin pruebas, sobre sus denuncias de fraude electoral.

Era la gran rueda de prensa en la que iban a presentar su caso para revertir el resultado de los comicios, que finalmente no prosperó.

La rocambolesca elección del lugar sorprendió a más de uno y sigue siendo una incógnita.

Trump en principio informó en Twitter que el evento tendría lugar en el hotel Four Seasons de Filadelfia, pero poco después eliminó ese mensaje para señalar que se desarrollaría en 'Four Seasons Total Landscaping', una nave ubicada en un polígono industrial.

Fue tal la confusión que el mismo hotel se pronunció en esa red social: 'Para aclarar, la rueda de prensa del presidente Trump NO se realizará en el Hotel Four Seasons de Filadelfia. Se llevará a cabo en el Four Seasons Total Landscapping -sin relación con el hotel'.

Y así ocurrió: desde un podio rodeado por dos cajas acústicas y volantes azules y rojos colocados de fondo habló Giuliani, fuera de un modesto edificio junto a la tienda de objetos sexuales Fantasy Island Adult Book y enfrente del crematorio Delaware Valley Cremation Center. EFE