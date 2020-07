$!El monte Rushmore, una herida abierta para los indígenas, espera a Trump

'Un símbolo de supremacismo blanco'

Una tierra robada y 'profanada'

'No queremos el dinero, queremos nuestra tierra', resumió Madonna Thunder Hawk, una líder indígena Lakota de 80 años, para Efe.

Aunque las Colinas Negras pertenecían a la nación sioux según un tratado de 1868, el Gobierno se las arrebató durante la fiebre del oro del siglo XIX y nunca las devolvió. El Tribunal Supremo dio la razón a los indígenas en 1980 y obligó a EE.UU. a pagarles más de 1.300 millones de dólares, pero las tribus no lo han aceptado.

Cuatro presidentes, cuatro polémicas

¿Retirar el monumento o dejarlo?

El presidente de los Oglala Sioux, Julian Bear Runner, pidió la semana pasada que se 'retiren' las esculturas de los presidentes de las Colinas Negras; y el jefe de la tribu Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, se ofreció a quitar el monumento 'sin coste alguno para el Gobierno estadounidense'.

Esas declaraciones suscitaron un fuerte rechazo de la gobernadora de Dakota del Sur, la republicana Kristi Noem, quien ha prometido hacer 'todo lo posible' para mantener en pie el monte Rushmore.

Las tribus que veneran las Colinas Negras están divididas sobre qué hacer con el monumento, según Hill, una antropóloga que hace dos años entrevistó a decenas de indígenas Cheyenne y Arapaho para estudiar qué opinan sobre el monte Rushmore.

'A todo el mundo le gustaría que no existiera. Pero mucha gente cree que no pueden volarlo por los aires. No quieren más destrucción en un lugar sagrado', apuntó Hill.