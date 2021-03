$!El Senado de la República reconoce a la teniente coronel piloto Marisol Chalas

El senado de la República entregó este martes un pergamino de reconocimiento a la teniente coronel piloto Marisol Chalas, por su trayectoria y legado en la Guardia Nacional de los Estados Unidos y ser la primera latina en pilotear un helicóptero de combate Black Hawk.

El reconocimiento fue propuesto por el senador Milcíades Franjul (Peravia).

El acto estuvo encabezado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, felicitó a la oficial por sus logros alcanzados y representar dignamente en el extranjero a la mujer dominicana.

“Este reconocimiento es muy merecido y todos los senadores nos sentimos honrados de entregárselo. Es necesario destacar que sólo un 4 % de las mujeres del ejército norteamericano ha piloteado un helicóptero Black Hawk y usted es una de ellas; siga hacia delante”, le exhorto Estrella.

Asimismo, el senador Franjul destacó la valía que tiene para su provincia y el país la proeza militar de Chalas. “Tu preparación académica es lo que te ha permitido tener éxitos en tu carrera, sé que escalarás y alcanzarás otras metas; sigue hacia delante con ayuda de Dios”, expresó el congresista.

Al tomar la palabra, Marisol Chalas agradeció al Senado por el reconocimiento y exhortó a todos los dominicanos luchar hasta alcanzar sus metas.

“Este acontecimiento ha sido más de lo que yo pensaba, me siento muy bien. Yo salí de Baní a los nueve años y no me rendí. A pesar de todo siempre me mantengo con los pies sobre la tierra y honro a mi país”, dijo la teniente coronel.

Marisol Chalas nació en Baní, provincia Peravia, y se mudó cuando tenía nueve años de edad a Massachusetts, Estados Unidos, en 1982.

Se alistó en la Guardia Nacional durante el bachillerato y fue comisionada como oficial piloto en 2001; además, en base a su arduo trabajo se convirtió en la primera mujer latina en pilotear helicópteros de combate Black Hawk.

También fue la primera en su clase en la Escuela de Aviación del Ejército de los EE.UU. en Fort Rucker, Alabama, y ganó más de doce premios, entre ellos, el de “Piloto Aviador Avanzado”.

Chalas obtuvo una licenciatura en ingeniería marítima de la Academia Militar Marítima de Massachusetts y una maestría en administración de negocios de la J. Marck Robinson Collage of Business, Georgia Stata University.

Sirvió como capitán en el frente de combate y jefe de pelotón en la Operación Iraquí Freedom (Libertad Iraquí), así como en otras operaciones.

Además de Estrella y Franjul, estuvieron presentes en el acto los senadores Santiago José Zorrilla (El Seibo), vicepresidente de la Cámara Alta; Lía Díaz Santana (Azua); Ginette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata); David Sosa (Dajabón); Bautista Antonio Rojas Gómez (Hermanas Mirabal); Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez); Franklin Peña (San Pedro de Macorís); Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez); Franklin Rodríguez (San Cristóbal); Ramón Rogelio Genao Durán (La Vega); Antonio Marte (Santiago Rodríguez); Aris Yván Lorenzo (Elías Piña); Ramón Pimentel (Monte Cristi); José Antonio Castillo (San José de Ocoa); y Eddy Nolasco (Valverde).