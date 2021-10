$!El veto al aborto en Texas llega este lunes al Supremo de EE.UU.

Dos meses después de que entrara en vigor, el Supremo examinará la polémica ley de Texas, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.

Un vacío legal

Por la vía urgente

El acceso al aborto pende de un hilo

La máxima corte de EE.UU. decidirá sobre el tema antes de julio de 2022 y, si derogara 'Roe versus Wade', cada territorio de EE.UU. sería libre de prohibir o permitir el aborto a su antojo.

Se espera que, en ese caso, más de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetarlo, lo que supondría que alrededor de la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso al aborto en el territorio donde viven.

Echarse a la carretera para poder abortar ya es la realidad desde hace años para miles de mujeres en estados conservadores, entre ellos Texas, donde muchas clínicas han cerrado en la última década debido a una legislación estatal que complicaba cada vez más su operación.

Esa tendencia se ha agudizado desde que entró en vigor el nuevo veto en Texas: las clínicas de la organización Planned Parenthood en Oklahoma recibieron un 133 % más de pacientes procedentes de ese estado en septiembre, y las de Nuevo México, un 67 % más.

Mientras, en Texas, el número de abortos practicados de forma legal bajó el 50 % en septiembre comparado con el mismo mes de 2020, según un estudio publicado este viernes por la Universidad de Texas en Austin.

'La gente está viniendo (a las clínicas) antes de tener un test de embarazo positivo, o antes de que podamos ver nada en una ecografía, porque tienen mucho miedo (de no llegar a tiempo para abortar)', afirmó Amy Hagstrom Miller la directora ejecutiva de la organización Whole Woman’s Health, que tiene cuatro clínicas en Texas, al diario The New York Times.

Para las mujeres pobres -la mayoría de las que intentan abortar en EE.UU.- no es una opción trasladarse a otro estado; y tampoco lo es para aquellas indocumentadas que viven en el texano valle del Río Grande, porque hay garitas de la Patrulla Fronteriza a hasta 100 millas de la frontera con México.