$!Estados Unidos supera sin incidentes un fin de semana lleno de tensión

Las pequeñas protestas armadas registradas en al menos cinco estados se saldaron sin incidentes notables, y las alertas de violencia no llegaron a materializarse la tarde del domingo, aunque las fuerzas de seguridad del país planeaban mantenerse alerta hasta después de la investidura el miércoles del presidente electo, Joe Biden.

Un país blindado

Muchos extremistas se quedan en casa

Las protestas del domingo

En Michigan, más de 50 manifestantes con armas de calibre militar se reunieron este domingo ante el capitolio estatal en la ciudad de Lansing, pero casi todos se marcharon pronto, abrumados por la gran presencia policial y de la Guardia Nacional alrededor del edificio.

'Estoy aquí porque me robaron mi voto', dijo al diario The New York Times uno de los manifestantes, Richard Maurer, de 65 años, repitiendo las consignas sin pruebas sobre fraude electoral que ha diseminado Trump.

También hubo pequeñas concentraciones similares en Texas, Utah, Oregon y Ohio, donde se presentaron unos 25 miembros del movimiento extremista 'boogaloo' -que confía en que una guerra civil derroque al Gobierno estadounidense-, aunque sus integrantes insistieron que no estaban allí por Trump, sino para defender su derecho a portar armas.

Los 'boogaloo' coincidieron con seguidores de Trump en la protesta en Columbus (Ohio), pero más allá de algunos insultos que intercambiaron, no hubo incidentes destacables.

Las autoridades no planean bajar de todas formas la guardia hasta el miércoles, y este lunes parte de la atención se centrará en Richmond (Virginia), donde está prevista una manifestación masiva en favor del derecho a portar armas que el año pasado atrajo a unas 20.000 personas a la ciudad.