$!Estudiantes latinoamericanos, nuevas víctimas de política migratoria de Trump

Volver a una crisis humanitaria

Para Raúl Romero, un joven venezolano de 21 años que llegó en 2016 a Nuevo México beneficiado por una beca del sistema de escuelas y programas educativos United World Colleges, quedarse sin un estatus legal le obligaría a volver a su país, donde, advierte, se vive una emergencia humanitaria.

Romero asiste desde 2018 a Kenyon College, en Ohio, donde hace malabares para sostenerse con la beca y los 112 dólares que puede ganar a la semana por trabajos dentro del campus.

La amenaza de ICE, aseguró a Efe, lo tomó por sorpresa: 'Yo estaba en el apartamento en el que he podido estar por este verano y me puse a llorar (...) porque hay mucha incertidumbre'.

'No saber si puedo regresar a Venezuela y si regreso si pudiese irme, me pone en una posición muy difícil. Mi pasaporte se vence en enero', afirmó Romero para quien el retorno a su país no es una opción. 'No hay vuelos hacia Venezuela, no tendría conexión a internet, no podría continuar mis clases'.

Pero, sobre todo, 'hay una crisis humanitaria y a veces se nos olvida eso'.

De momento está a salvo, ya que su universidad ha anunciado que habrá clases presenciales en otoño, pero Romero teme que un repunte de los casos de la COVID-19 los obligue a pasar lecciones en línea.