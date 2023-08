Atención: US$ 1 millón a punto de caducar en el Mega Millions

Cuando un premio no es reclamado, el dinero vuelve al sistema de lotería para ser utilizado en futuros sorteos y promociones, cerrando así el ciclo del juego de la fortuna. ( SHUTTERSTOCK )

El emocionante mundo de la lotería nos trae un escenario crucial: un afortunado jugador de Mega Millions está a punto de perder una fortuna de 1 millón de dólares si no actúa rápido. La cuenta regresiva se agota, y en tan solo dos semanas, el 6 de septiembre, este boleto millonario perderá su validez.

Este impactante billete fue adquirido en la tienda Gateway Expresse, ubicada en University Boulevard, en la ciudad de Ames, estado de Iowa. El sorteo que dio origen a esta historia tuvo lugar hace casi un año. Normalmente, los ganadores tienen un año para reclamar su premio, y en este caso particular, la fecha límite se acerca rápidamente.

Es fundamental destacar que en Iowa existen más de 100 boletos de diferentes juegos de lotería que todavía esperan ser cobrados. Estos billetes suman entre US$ 600 y US$ 1 millón de dólares en premios. Sin embargo, cada uno tiene una fecha única de vencimiento.

Según lo que ha mencionado Mary Neubauer, vicepresidenta de relaciones externas y responsabilidad social de la Lotería de Iowa, el estado pierde entre US$ 1 y US$ 2 millones de dólares debido a premios no reclamados. Este hecho subraya la importancia de estar al tanto de los plazos y fechas límite.

Cuando un premio no es reclamado, el dinero vuelve al sistema de lotería para ser utilizado en futuros sorteos y promociones, cerrando así el ciclo del juego de la fortuna.