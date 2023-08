Nueva Jersey y California, los peores estados de EE.UU. para conducir

Un reciente análisis ha identificado a Nueva Jersey y California como los estados con las experiencias de manejo más desafiantes en todo Estados Unidos. El estudio, realizado por MoneyGeek, consideró factores como costos (combustible y seguros), congestión, seguridad, infraestructura vial y condiciones climáticas. Sorprendentemente, Nueva York se ubicó en la posición 16 de la lista.

Según los hallazgos de MoneyGeek, Nueva Jersey se coronó como el peor estado para conducir en los EE.UU., mientras que California ocupó el segundo lugar en esta poco envidiable categoría.

Los factores analizados abarcaron desde los costos, con el precio promedio de la gasolina cerca de los US$ 5 dólares por galón en California, hasta los gastos de mantenimiento anual que promedian los US$ 416. Además, se tomaron en cuenta los costos de peajes anuales que ascienden a US$ 499 en el caso de California.

Dentro de los detalles específicos, Nueva Jersey destacó por tener la peor congestión de tráfico y la segunda peor infraestructura vial del país, superada únicamente por Rhode Island.

En el lado positivo, Nebraska se alzó como el estado con la mejor experiencia de conducción, gracias a su menor densidad poblacional, lo que redunda en menos congestión y costos más bajos.

Para llevar a cabo este estudio, MoneyGeek utilizó una amplia gama de datos provenientes de fuentes como la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la Oficina del Censo y el FBI.

Cabe mencionar que, en la ciudad de Nueva York, el panorama para los conductores no es menos complejo. Recientemente, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, interpuso una demanda contra el gobierno federal por aprobar un controversial programa de tarifas por congestión implementado por Nueva York. El programa busca aplicar un peaje adicional a los vehículos que circulen por áreas congestionadas en el Bajo Manhattan y Midtown.

En este contexto, el conducir en Nueva York ha planteado desafíos importantes. A pesar del programa "Visión Cero" lanzado en 2014 con el objetivo de reducir accidentes y fatalidades, los accidentes de tránsito siguen siendo un desafío. Las muertes de ciclistas han aumentado significativamente, lo que ha llamado la atención sobre la seguridad vial en la ciudad.

Las autoridades subrayan la importancia de mantener la tolerancia cero frente al exceso de velocidad y la conducción bajo la influencia de sustancias en Nueva York. A pesar de los desafíos, la ciudad sigue siendo un destino vibrante que atrae a millones de personas.