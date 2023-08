Latino acuchilló a su familia y se suicidó en Nueva York

Un trágico suceso sacudió las calles de Manhattan, Nueva York, cuando las autoridades identificaron a Edison López, un hombre de 41 años, como el responsable de acuchillar fatalmente a su esposa, sus dos bebés y finalmente quitarse la vida en su hogar. López, quien también ejercía como "súper" en el edificio del Upper West Side, dejó una escena impactante en su despertar.

Las dolorosas consecuencias de este acto fueron descubiertas en un apartamento del cuarto piso en 86th St, cerca de Riverside Drive. Los cuerpos sin vida de Edison López, su esposa Alexandra Witek de 40 años, y sus pequeños hijos, Calvin de 1 año y Lucián de 3 años, fueron hallados por las autoridades tras recibir una alerta del hermano menor de Witek, quien no había tenido comunicación con su familia desde el domingo.

Al llegar a la escena, el hermano de la víctima, quien además es el superintendente de un edificio cercano, dio aviso a las autoridades. A su llegada, los socorristas se enfrentaron a una escena desgarradora: los dos niños yacían en la sala con múltiples puñaladas y dos cuchillos cercanos, según informes oficiales.

El estado de los cuerpos de los bebés, de tan solo 1 y 3 años, era tan devastador que, inicialmente, se cometió un error en su identificación, considerándolos como un niño y una niña. Posteriormente se confirmó que ambos eran varones.

El cuerpo de Alexandra Witek fue encontrado en el pasillo, con una profunda herida en el cuello. Mientras tanto, Edison López fue descubierto tendido en una cama de uno de los dormitorios, también con una puñalada en el cuello y un cuchillo a su lado.

UWS murder-suicide family identified as building super, wife and sons https://t.co/i2pHzqX05Y pic.twitter.com/ebfjRqw61n — New York Post (@nypost) August 29, 2023

La puerta del apartamento estaba cerrada desde el interior, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre los motivos detrás de este triple homicidio y el aparente suicidio. Hasta el momento, no se ha esclarecido cuándo ocurrió exactamente la tragedia ni cuál fue su desencadenante. La familia no tenía historiales criminales conocidos, y no existen registros de intervenciones policiales anteriores en su domicilio, según fuentes oficiales.

Este trágico incidente se suma a otros episodios violentos ocurridos recientemente en Nueva York. En un confuso acontecimiento en El Bronx (NYC), una mujer de 29 años y un hombre de 45 perdieron la vida apuñalados, mientras que en Brooklyn (NYC), una madre falleció y sus dos hijos, de 3 y 5 años, resultaron gravemente heridos luego de ser brutalmente atacados con un martillo por un hombre que vivía con ellos como compañero de vivienda.