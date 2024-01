Hallan el cuerpo de una mujer en un lago de Disney World; estaba desaparecida desde el 2012

El cuerpo de una madre de Florida que desapareció hace más de una década fue encontrado en un estanque cerca de Disney World en Nochevieja, según su familia y un equipo de búsqueda voluntario.

Los restos de Sandra Lemire fueron encontrados sumergidos en un estanque en la Interestatal 4 cerca de la salida de Disney World en Kissimmee, informó Sunshine State Sonar en Facebook el domingo, junto con una foto del vehículo que conducía, que también fue recuperado.

La noticia trajo un sentido de cierre a su afligido hijo, Timothy Lemire, de Michigan.

"¡Encontraron la camioneta de mi mamá ayer después de todos estos años sin saber qué le pasó!" escribió en Facebook. "Los chicos de Sunshine State Sonar hicieron todo esto posible... estos chicos pusieron fin a este caso misterioso y largo".

Pero Timothy dijo que aún quedaba con la tristeza de preguntas persistentes sin respuesta.

"Parece que tomó una rampa de salida un poco rápido y se fue directo al agua", escribió. "Lo que más duele es pensar si sufrió... o si sabía que estaba atrapada y no podía salir".

"Me mata pensar que sabía que iba a pasar", continuó el hijo de Sandra. "No sé cómo tomarlo... solo desearía haber tenido la oportunidad de despedirme de ella".

En un comunicado proporcionado a The Post, la policía de Orlando confirmó que "un grupo de buceo civil voluntario informó de un vehículo sumergido en un cuerpo de agua en World Drive".

Las autoridades no confirmaron oficialmente que el cuerpo perteneciera a la mujer desaparecida desde hacía mucho tiempo, refiriéndose a los restos como "no identificados".

La Patrulla de Carreteras de Florida está manejando la investigación del accidente de tráfico, según dijeron las autoridades.

Sandra, de 47 años, salió de la casa de su abuela en Orlando en la vieja minivan Ford Freestar de 2004 de la mujer mayor el 8 de mayo de 2012, para encontrarse con un hombre con el que había estado comunicándose a través de un servicio de citas en línea, dijo el grupo de rescate.

Llamó a su abuela para decirle que había llegado a Kissimmee y prometió llamar de nuevo antes de empezar a viajar de regreso a casa, pero nunca lo hizo y nadie volvió a saber de ella.

Sandra fue vista por última vez conduciendo la minivan mientras salía de un restaurante Denny's en Kissimmee.

La policía determinó que el hombre que Sandra había visitado no estaba involucrado en su desaparición, informó WKMG en ese momento.

Durante una entrevista, el hombre afirmó que se encontró con Sandra en el McDonald's donde trabajaba y luego cada uno siguió su camino, según el medio.

La policía le creyó su relato, según la cadena.

La abuela de Sandra, Pauline Varner, dijo al medio que estaba preocupada porque su nieta era diabética y no llevaba insulina consigo.

"Es muy difícil porque simplemente no sabes, y no es algo bueno. Solo espero que esté bien", dijo Varner. "Me dijo que me llamaría cuando llegara allá y lo hizo, luego dijo que me llamaría cuando estuviera lista para regresar y le dije, 'Está bien', pero eso nunca sucedió".

Sandra, madre de tres hijos, nunca fue conocida por desaparecer durante un período prolongado sin avisarle a su abuela.

"No es como ella, porque si va a la tienda, dice, 'Volveré en una hora' y vuelve en una hora", dijo Varner.