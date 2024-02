Exejecutivos de Boeing dicen que no volarían en aviones 737 Max 9

Exempleados de Boeing no volarían en los aviones 737 Max 9. ( SHUTTERSTOCK )

Dos exejecutivos seniors de Boeing, uno de los cuales también trabajó para la FAA, afirman que no volarían en los aviones 737 Max de la compañía y que instan a sus familias a evitarlos también.

Dos ex altos directivos de Boeing han dicho que no volarían en el problemático 737 Max de la empresa después de su último fiasco de seguridad, y uno de ellos dijo que también instaría a su familia a no subir a uno.

"No volaría absolutamente en un avión Max", dijo Ed Pierson, ex alto directivo de Boeing, al LA Times, después del incidente del 5 de enero en el que un tapón de una puerta salió volando de un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines en pleno vuelo.

"Trabajé en la fábrica donde los construyeron y vi la presión a la que estaban sometidos los empleados para apresurar los aviones fuera de la puerta", explicó.

Añadiendo: "Traté de hacer que los detuvieran antes del primer accidente".

Pierson le dijo a la publicación que devolver el Max 9 a servicio era "otro ejemplo de mala toma de decisiones y pone en riesgo la seguridad pública".

Joe Jacobsen, un ex ingeniero de Boeing y de la Administración Federal de Aviación (FAA), estuvo de acuerdo y le dijo a The Times que devolver los aviones a los cielos fue "prematuro".

"En lugar de solucionar un problema a la vez y luego esperar al siguiente, solucionen todos", dijo Jacobsen.

"Le diría a mi familia que evite el Max. Se lo diría a todos, realmente", agregó.

Un tapón defectuoso de una puerta que se desprendió causó que un panel se desprendiera a 16,000 pies de altura de un avión Max 9 en un vuelo de Alaska Airlines el 5 de enero.

Los Max 9 fueron temporalmente retirados por los reguladores de aviación para realizar controles de seguridad, pero ahora vuelven a surcar los cielos.

Otras iteraciones del Boeing Max también han estado en el centro de escándalos de seguridad, incluido el Max 8, que tuvo dos accidentes en 2018 y 2019 que provocaron la muerte de 346 personas.

Se culpó al sistema informático del avión, acusando a Boeing de colocar motores demasiado grandes en una estructura de 60 años de antigüedad y luego intentar usar software para resolver ese desequilibrio.

"Nos centramos a largo plazo en mejorar nuestra calidad para recuperar la confianza de nuestros clientes, nuestro regulador y el público que vuela", escribió Stan Deal, director ejecutivo de Boeing Commercial Airplanes, en un mensaje a los empleados el viernes por la noche.

Agregando: "Francamente, los hemos decepcionado y defraudado".

"Cada uno de nuestros 737-9 MAX [aviones] volverá a servicio solo después de que se completen las rigurosas inspecciones y cada avión sea considerado apto para volar según los requisitos de la FAA", dijo Alaska Airlines en un comunicado.

"Quede claro: esto no será un regreso a la normalidad para Boeing", dijo el administrador de la FAA, Mike Whitaker, en un comunicado la semana pasada.

"Los problemas de aseguramiento de la calidad que hemos visto son inaceptables", dijo Whitaker. "Es por eso que tendremos más personal sobre el terreno examinando de cerca y monitoreando las actividades de producción y fabricación".

La FAA también señaló que no permitirá que Boeing amplíe la producción de su flota Max, incluido el 737 Max 9.

A solo semanas antes del incidente de Alaska Airlines, Boeing pidió a la FAA que eximiera a la última variante de su avión 737 Max de inspecciones de seguridad a pesar del riesgo de mal funcionamiento del motor.

Funcionarios de la FAA dijeron que Boeing estaba trabajando para solucionar el peligro que podría provocar el sobrecalentamiento y desprendimiento de la carcasa del motor, informó Associated Press.

Mientras tanto, los funcionarios federales dijeron a los pilotos que vuelan el 737 Max 7, que aún no es utilizado por las aerolíneas, que limiten el uso de un sistema antihielo en algunas condiciones para evitar daños que "podrían resultar en la pérdida de control del avión".

Boeing presentó su 737 Max 9 en 2015 y, desde su aprobación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) en 2017, se ha convertido en uno de los aviones más utilizados en todo el mundo.

Sin embargo, tiene una reputación profundamente problemática y sumió a Boeing en la mayor crisis de la historia de la firma con sede en Chicago.

Un año después de entrar en servicio, el avión tuvo su primer accidente: en octubre de 2018, un 737 Max operado por la aerolínea indonesia Lion Air se estrelló poco después de despegar, matando a las 189 personas a bordo.

Cinco meses después, en marzo de 2019, un segundo 737 Max, operado esta vez por Ethiopian Airlines, volvió a estrellarse poco después de despegar, matando a las 157 personas a bordo.

Tres días después, los aviones fueron retirados de servicio por la FAA.

Más tarde se supo que el personal de Boeing, en mensajes internos, no respetaba las regulaciones de la FAA y criticaba el diseño del Max, en particular un sistema informático culpado por ambos accidentes mortales.

Uno de ellos dijo que el avión fue "diseñado por payasos que a su vez son supervisados por monos".

El diseño del 737 se remonta a la década de 1960 y Boeing fue criticado por agregar motores grandes a una antigua estructura en lugar de utilizar un "diseño desde cero".