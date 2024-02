"Chamo, quítamelo de encima", revelan nuevo video del altercado entre migrantes y policías en NY

En un suceso que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, autoridades de Nueva York han liberado imágenes de las cámaras corporales de los policías que fueron golpeados en el exterior de un refugio en Times Square, en un altercado ocurrido el 27 de enero.

En las grabaciones, se muestra cómo un grupo de 11 inmigrantes, en su mayoría recién llegados a la ciudad, se enfrentó a dos agentes cuando intentaron arrestar a uno de ellos.

El incidente, que tuvo lugar frente al edificio Candler, ha avivado el debate sobre la situación migratoria en la Gran Manzana.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, anunció recientemente los cargos presentados contra siete de los involucrados, destacando la gravedad del incidente.

En las imágenes, se observa cómo el altercado se desencadenó luego de una conversación entre los policías y el grupo de inmigrantes. Uno de los individuos, identificado como Yohenry Brito, hizo un comentario que desencadenó la confrontación.

Lo que revelaron las grabaciones

Las imágenes de la cámara corporal de uno de los oficiales señalan las 8:32 de la noche como el inicio de la interacción entre los dos policías y el grupo de inmigrantes, quienes se encontraban sobre la acera en el exterior del refugio habilitado en el edificio Candler.

De acuerdo con Univision, el policía se acerca al grupo y, en una mezcla de español e inglés, les pide que se retiren hasta el otro acceso del refugio en la calle posterior.

"Ey, por favor, ¿Cómo estamos? (vayan a la calle) West 41, West 41", dice el oficial.

El oficial camina hacia Yohenry, vestido con una chamarra amarilla y una gorra, y quien se queda parado sobre la acera.

"No me toques, no me toques", le dice el sujeto al agente.

La mayoría de los jóvenes se dirigen hacia la esquina, mientras entonan estrofas de la canción "Lukeando" de Hades66, que hacen alusión a un asesinato.

En un momento, Yohenry se acerca a un coche para bebé que llevaba uno de los integrantes del grupo y mirando a sus compañeros grita "Se parece a Betty la fea", lo que provocó que el policía que los escoltaba lo sometiera contra una pared.

"¿Porqué me detienes a mi?, le dije al carajito, era para el niño", señala Yohenry al policía en un intento de dejar claro que no se trataba de una indirecta.

Los compañeros de Yohenry, acusados de participar en la golpiza, se acercan y comienzan a grabar con sus teléfonos, momentos antes de que se desate el altercado.

Un video de 43 segundos, que se ha colado en las redes sociales, muestra el momento en el que uno de los integrantes del grupo pide grabar las acciones de los policías contra Yohenry, segundos después comienza el forcejeo entre el inmigrante y los oficiales, que tratan de someterlo, lanzándolo contra el asfalto.

"Chamo, quítamelo de encima", se escucha decir al joven venezolano, que termina con el torso desnudo en su intento por zafarse de los policías.

Tras la agresión los presuntos implicados huyeron del lugar y los policías se incorporaron y comenzaron a pedir refuerzos para ir en su búsqueda.

Los cargos que enfrentan

El pasado jueves el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, anunció la acusación formal de siete de las 11 personas involucradas en el altercado, de los cuales cinco fueron identificados, mientras que los nombres de otros dos permanecen en el anonimato, ya que no han podido ser detenidos.

"Dos personas más acusadas no han podido ser detenidas y sus nombres permanecen sellados hasta que sean procesados ante la Corte Suprema", aclaró la fiscalía en un comunicado.

Darwin Andrés Gómez Izquiel, Wilson Juárez, Kelvin Servita Arocha, Yorman Reverón y Yohenry Brito, están acusados de dos cargos de agresión en segundo grado y un cargo de obstrucción de la administración gubernamental en segundo grado.

Wilson Juárez y Yohenry Brito, también enfrentan cargos por manipulación de evidencia física.

"La agresión a nuestros agentes de policía en Times Square me indignó y me asqueó. No toleramos en absoluto este comportamiento despreciable", expresó el fiscal Alvin Bragg.

Este no es el único incidente ocurrido en los alrededores de los refugios para migrantes en la ciudad. En los últimos meses, ha habido varios reportes de violencia, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

En el último año más de 100,000 personas han arribado a la Ciudad buscando asilo, 60,000 de ellas viven en los refugios habilitados por las autoridades.

Debido a la falta de espacio por la crisis migratoria que afecta a Nueva York, el alcalde Eric Adams modificó el reglamento para poner un límite de 30 días de estancia para hombres solteros y 60 días para familias. Plazo tras el cual, los solicitantes de asilo tienen que aplicar de nuevo al sistema.