Joven de EE.UU. juega la lotería por primera vez y se gana 500 mil dólares

Una sorpresa de cumpleaños resultó ser la entrada a la fortuna para un joven de 21 años de Michigan, quien, en su primera experiencia con la lotería, se llevó un premio de medio millón de dólares.

El joven, quien prefiere mantener su identidad en secreto, decidió probar suerte en su vigésimo primer cumpleaños, inspirado por su madre, quien es ocasional jugadora. Acompañándola a la tienda, decidió comprar un boleto por primera vez en su vida.

"Realmente no sabía cómo funcionaba, así que llevé el boleto a casa y pedí a mis padres que me guiaran. Cuando descubrimos el premio de $500,000, no podíamos creerlo", comentó el afortunado ganador a los funcionarios de la lotería al reclamar su premio.

La noticia de su victoria lo dejó atónito, y aunque aún no ha decidido cómo gastará sus ganancias, la experiencia seguramente será un inolvidable comienzo en el mundo de las apuestas.