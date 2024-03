Bob Menéndez no buscará la reelección en noviembre, pero se niega a renunciar a su cargo

Pese a que no buscará la reelección, Bob Menéndez no renunciará. ( AP )

"Él no se presentará", dijo una fuente cercana al senador de 70 años y tres mandatos en el Senado de Estados Unidos al periódico New York Post.

Menéndez renunció a su poderosa posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado tras su acusación inicial por cargos de corrupción en septiembre. Enfrenta 18 cargos en el Distrito Sur de Nueva York y una fuerte competencia de dos retadores demócratas en las primarias del estado.

Él y su esposa Nadine, de 56 años, fueron acusados el martes en una nueva acusación de mentir a los investigadores federales y obstruir la justicia, mientras que Menéndez fue acusado de actuar como un agente no registrado del gobierno de Qatar.

Esto se suma a las acusaciones de que la pareja aceptó barras de oro y casi medio millón de dólares en efectivo a cambio de favores a empresarios de Nueva Jersey y al gobierno egipcio.

La pareja se ha declarado inocente de todos los cargos y está programada para ser juzgada en Manhattan en mayo.

La semana pasada, Menéndez sufrió otro revés cuando uno de los empresarios acusados, José Uribe, se declaró culpable de siete cargos de corrupción y acordó cooperar con los fiscales federales.

En una entrevista con Forbes publicada el jueves, Menéndez dijo que no renunciaría, pero cuando se le preguntó si se presentaría a la reelección, dijo: "Ah, esa es otra pregunta".

Menéndez ha estado bajo presión para renunciar tanto de los demócratas como de los republicanos, con el representante progresista Andy Kim y la primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, esperando para ocupar su lugar en el estado profundamente azul.

Una encuesta de la Universidad de Farleigh Dickinson de los demócratas de Nueva Jersey publicada el mes pasado colocó al senador en apenas un 9% de apoyo en las primarias, con Kim en un 32% y Murphy, una neófita política que anteriormente fue republicana registrada, en un 20 %.

El lunes, Murphy ganó el respaldo de los demócratas en el condado de Bergen, el más grande del estado.

"No puede postularse sin crear una batalla en dos frentes donde ambos tienen su carrera en juego", dijo Thomas Anderson, quien dirige The Black DC, un blog de buen gobierno. "Se necesitan recursos masivos para eso y ya no cuenta con el apoyo que una vez tuvo, mirando sus últimas declaraciones financieras para su fondo de defensa legal".

Menéndez recaudó poco menos de $16,000 en los últimos meses de 2023, mientras que Murphy recibió $3.2 millones y Kim $1.8 millones, muestran los registros federales.

El senador John Fetterman (D-Pa.) fue el primer demócrata en pedir la renuncia de Menéndez después de su acusación inicial y ha exigido a sus colegas senadores que tomen medidas en los meses intermedios.

"¿Cuánto más antes de que finalmente expulsemos a @SenatorMenendez?" escribió Fetterman en X en enero después de que las autoridades federales anunciaran otra nueva acusación contra Menéndez, su esposa y los tres cómplices.

"Estoy desafiando a Menéndez a postularse para la reelección", dijo Fetterman a CNN después de respaldar a Kim a principios de este año.

Otros demócratas, incluido el compañero de Menéndez en Nueva Jersey, el senador Cory Booker, se han unido al coro de renuncias, pero no han tomado medidas para expulsar a su colega de la cámara.

Otros candidatos en las primarias incluyen a Larry Hamm, un activista político y candidato al Senado por segunda vez que lidera la Organización Popular.

Patricia Campos-Medina, una organizadora laboral de izquierda que dirige el Instituto Laboral de la Universidad de Cornell, también planea ingresar a la carrera, según informes.

Un portavoz de Menéndez no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.