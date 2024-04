Royal Caribbean sigue cancelando cruceros a Haití debido a la crisis política

Ante la continua inestabilidad en Haití provocada por pandillas violentas, Royal Caribbean ha anunciado que no realizará cruceros a la península de Labadee en la costa norte del país durante mayo, informó el diario The Independent.

Un portavoz de la línea de cruceros informó a The Independent que el "Equipo de Seguridad Global e Inteligencia de Royal Caribbean está monitoreando de cerca la situación en evolución en Haití". "La seguridad y protección de nuestros huéspedes, tripulación y las comunidades que visitamos son nuestra principal prioridad", agregó el representante.

Los barcos e itinerarios que enfrentan interrupciones en mayo incluyen Allure of the Seas, Adventure of the Seas, Wonder of the Seas y Symphony of the Seas, según The Independent.

"Continuaremos monitoreando y reevaluando las llamadas según sea necesario, y comunicaremos actualizaciones directamente con los huéspedes", dijo Royal Caribbean en su comunicado.

El Departamento de Estado de EE. UU. comenzó a advertir a los estadounidenses que no viajen a partes de Haití, como la capital, Puerto Príncipe, en julio de 2023 debido a secuestros, crimen, disturbios civiles y servicios de salud deficientes.

A principios de este mes, el exjugador de los New York Giants, Jack Brewer, lanzó operaciones privadas para sacar de forma segura a los estadounidenses de Haití. A medida que la situación empeora, Puerto Príncipe ha sido descrita como un "campo de batalla", donde líderes de pandillas notorios están incendiando deliberadamente hogares.

Las pandillas también han tomado una prisión y ayudaron a escapar a unos 4,000 presos.

Según las Naciones Unidas, millones de personas luchan contra el hambre ya que muchos puertos y rutas de suministro están bloqueados, mientras que más de 360,000 personas han sido desplazadas por la violencia.

La pausa en los viajes de Royal Caribbean a Labadee comenzó a mediados de marzo, cuando los aeropuertos cerraron y se cancelaron vuelos.

En ese momento, el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, anunció su renuncia planeada en medio de la agitación.