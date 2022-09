Mujer perdonó infidelidad a su pareja, le pidió una cirugía a cambio

Una usuaria de TikTok se hizo viral tras perdonar una infidelidad de su pareja. Lo llamativo del asunto es que lo hizo a cambio de que éste le pagara una cirugía estética.

Se trata de la tiktoker identificada como @userg01728011 quién contó su historia en un video que ya tiene más de dos millones de reproducciones.

La propia usuaria contó que tras descubrir la infidelidad de su novio, lo confrontó y éste le pidió una nueva oportunidad. Como ella aún dudaba de él, le dijo que lo perdonaría a cambio de una cirugía estética.

“Le dije al chico que seguiría viéndolo pero que él tendría que pagar mi operación de nariz que realmente quería porque él me causaba inseguridades y además no quería que mi tiempo se perdiera porque, ¿qué pasa si me engaña de nuevo?”, afirmó.

El chico volvió a serle infiel pero ella asegura que no se arrepiente de haberlo perdonado ya que, al menos, tiene la nariz que siempre quiso.