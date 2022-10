De compras: qué días hay rebajas en Nueva York

¿Quieres ir de compras en Nueva York? Lo cierto es que hay una infinidad de tiendas y las mejores marcas de todo el mundo.

Sin embargo, si quieres aprovechar para conseguir descuentos, debes saber que hay días específicos en la ciudad en los que encontrarás rebajas de todo tipo. Por eso es ideal tener estos datos a mano para planificar tus compras.

Por regla general, los mejores períodos de liquidaciones en Nueva York suelen coincidir con el día en el que se celebra un festivo nacional ¡Toma nota!

Enero: After Christmas and New Year’s sales desde el 26 diciembre hasta el 8 Enero.

Es ideal para comprar ropa y calzado de invierno a buen precio.

Martin Luther King Jr. Day Sale 20 de Enero

Encontrarás muchos descuentos en tiendas de todo el país en este día festivo nacional.

Febrero: President’s Day Sale 17 de Febrero

El día del presidente podrás encontrar muchos y muy buenos descuentos.

Valentine’s day 14 de Febrero

No sólo en San Valentín, sino que en los días previos también muchas tiendas ofrecen descuentos para incrementar las ventas. Incluso el día posterior, hay muchas rebajas en tiendas de dulces, principalmente en chocolaterías, para vender el excedente.

Abril: Easter del 5 al 12 de Abril

Durante la semana de Pascua muchas tiendas ofrecen descuentos en ropa y calzado de primavera.

Mayo: Mother’s Day 10 de Mayo

Encontrarás rebajas en ropa, perfumes, joyas y bolsos.

Memorial Day Weekend Sale 25 de Mayo

En este día suele haber ofertas enormes y descuentos de más del 60 % en muchísimas tiendas.

Junio: Father’s day 21 de Junio

Al igual que con el día de las madres, también hay descuentos en esta semana previa tanto en barbacoas como en herramientas.

Julio: July 4th Summer Sale desde el 29 de Junio hasta el 4 de Julio

La semana previa al Día de la Independencia se celebra con rebajas en casi todos los rubros.

Agosto: Back to school durante todo el mes.

A finales de agosto vuelven las clases y durante este mes se pueden encontrar ofertas en ropa y calzado infantil y también en material escolar.

Septiembre: Labor day Weekend Sale 7 de septiembre

Esta fiesta nacional también ofrece muchos descuentos.

Octubre: Columbus Day Weekend Sale 12 de octubre

Otro de los días festivos que permite encontrar muchos descuentos.

Halloween: 31 de octubre

Muchas tiendas de disfraces y decoración ofrecen el mismo día de Halloween sus productos a muy buen precio.

Noviembre: Black Friday 29 de noviembre

Ideal para las compras online de todo tipo.