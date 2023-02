Seguro de vida: estos errores pueden dejar sin dinero al beneficiario

Cometer cualquiera de estos errores hará que el principal objetivo del seguro no se cumpla, que es proteger a la familia. ( SHUTTERSTOCK )

Los seguros de vida son un instrumento de protección financiera para ofrecer una cobertura económica a tu familia en caso de que te suceda algo y mueras. Son recomendados, en específico, para la población latina en Estados Unidos.

Sin embargo, y pese a que son muy utilizados, hay algunos errores que no debes cometer, ya que las consecuencias podrían dejar a los beneficiarios no puedan cobrarlo.

No notificaste tu cambio de dirección: La información surge del Instituto de Información de Seguros de Estados Unidos (III, por sus siglas en inglés). Las instituciones financieras se comunican por correo regular. En caso de que te mudes, debes notificar a tu aseguradora para poder mantener el contacto. Por eso, debes tener claro que tu aseguradora constató tu cambio de dirección, así como otros cambios como el del correo electrónico o teléfono.

Tu familia no notificó tu fallecimiento: Según el III, debe ser tu familia quién notifique oficialmente que has fallecido, puesto que la aseguradora no tiene forma de saberlo incluso si dejas de pagar la póliza.

No diste información suficiente sobre los beneficiarios: debes dar nombre completo, dirección, teléfono, número de seguro social y cualquier otro dato relevante a tu compañía de seguros. De igual manera debes avisar al o los beneficiarios de que están incluidos.

Los beneficiarios no saben: esto está relacionado al punto anterior. Muchas veces las pólizas no se cobran porque el beneficiario no sabía de su existencia. Debes comunicarlo y entrega todos los detalles.

La compañía no existe: puede pasar que la compañía haya dejado de existir, haya cambiado de nombre, se haya fusionado con otra empresa. Te corresponde mantener un registro de todas tus comunicaciones tanto tú como los beneficiarios.