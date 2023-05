¿Qué hacer si tu iPhone se moja? Consejos para salvarlo

Si tu iPhone se moja, es importante actuar rápidamente para minimizar el daño. Aquí te damos algunos consejos que pueden ayudarte a salvarlo:

Apaga tu iPhone inmediatamente: Si tu iPhone se moja, lo primero que debes hacer es apagarlo. Esto evitará que se produzcan cortocircuitos en su interior.

Sécalo suavemente con una toalla: Usa una toalla suave para retirar la humedad de la superficie del iPhone. Asegúrate de no frotar demasiado fuerte, ya que esto puede empujar la humedad hacia el interior del dispositivo.

No uses secadores o fuentes de calor: No uses un secador de pelo ni ninguna fuente de calor para secar tu iPhone. Esto puede dañar los componentes internos y hacer que la humedad se extienda aún más.

Coloca tu iPhone en arroz: Después de secar suavemente la superficie de tu iPhone, colócalo en un recipiente con arroz crudo. El arroz ayudará a absorber la humedad restante del dispositivo. Deja el iPhone en el recipiente durante al menos 24 horas.

Enciende el iPhone: Una vez que hayan pasado al menos 24 horas, saca el iPhone del arroz y enciéndelo. Si el iPhone funciona correctamente, enhorabuena, has salvado tu iPhone. Si no funciona correctamente, es posible que debas llevarlo a un centro de servicio técnico autorizado de Apple para que lo revisen.

Recuerda que estos consejos pueden ayudarte a salvar tu iPhone si se moja, pero no son infalibles. Es importante tomar precauciones para evitar que tu iPhone se moje en primer lugar, como mantenerlo alejado de líquidos y usar una funda protectora resistente al agua.